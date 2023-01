Marc Fitoussi à propos de son nouveau film "Les Cyclades": "C'est un éventail de ce que peut être la féminité"

"C’est intéressant de se demander pourquoi un rôle pareil excitait si peu les actrices contactées. J’avais l’impression qu’elles comparaient les rôles en se demandant lequel serait le plus gratifiant en termes d’image. Or je trouve que justement, le personnage de Blandine est gratifiant car il évolue et montre plusieurs facettes, il y a une lente évolution et même une renaissance dans le film."

Heureusement, Laure Calamy et Olivia Côte se connaissent très bien. "Elles sont amies, elles avaient tourné ensemble dans Antoinette dans les Cévennes. Tout s’est donc très bien passé. Olivia n’a eu aucune réserve par rapport à ce personnage très effacé ; on a pu travailler pour partir d’un personnage terne et au fur et à mesure l’embellir."

Une autre image de la femme d'aujourd'hui

Marc Fitoussi avait en tête un tout autre casting, mais tout a changé à cause du Covid. "J’ai affiné le scénario et adapté les rôles aux actrices finalement choisies et j’ai complètement réinventé le personnage de Bijou en tenant compte des origines de Kristin Scott Thomas. Il fallait une justesse dans ce qu’elles avaient à jouer. Pour qu’on puisse y croire et surtout qu’on puisse profiter de ce qu’elles sont dans la vie pour entrer en résonance avec cela."

Ou, au contraire, réinventer leur image. Cela a été le cas avec Kristin Scott Thomas: "il s’agissait d’assumer le contre-emploi et se dire que l’actrice guindée, anglaise, un peu froide va montrer autre chose. Pour Laure, au contraire, il s’agissait d’être conscient de son potentiel et le pousser presque jusqu’au malaise." Pour révéler ses failles... "Exactement. Quant à Olivia, c’est aussi un contre-emploi parce que dans la vie, elle est exubérante et très joviale mais là, il s’agissait d’être tout en retenue."

Le mal-être de Blandine résonne aussi avec la situation que nous venons de traverser. "Oui, peut-être que certaines actrices ne voulaient plus voir cela ou ne voulaient pas le jouer. On n’est pas excité à l’idée d’être associé à l'image d'un personnage déprimé."

"Pour moi, ce film est un éventail, un catalogue de ce que peut être la féminité, poursuit le réalisateur. Et cette facette-là de Blandine ne plaisait pas, peut-être parce que ce rôle renvoie aussi à ce que les femmes ne veulent plus être: une femme dépendante de son mari et de cet amour perdu, qui se sent inutile sans lui. Le mouvement #metoo et le féminisme aujourd’hui luttent précisément contre ce type d’image datée de femme aliénée et dans l’effacement. Autant une actrice a envie de revendiquer un personnage comme celui joué par Laure ou Kristine Scott Thomas, autant elle n’a pas envie de cette image un peu datée de femme dont la vie s’arrête parce que son mari l’a quittée."

Kristin Scott Thomas a tout de suite dit "oui" à ce rôle "osé": rouler en quad, assumer sa liberté sexuelle,... Un peu comme Isabelle Huppert dans son précédent film, Copacabana... "Je me suis rendu compte qu’Isabelle était très heureuse de jouer ce rôle très éloigné de ses films avec Haneke et Jacquot. Elle pouvait ainsi rappeler qu’elle peut être une actrice de comédie. On ne se souvient plus assez des comédies que Kristin Scott Thomas a pu faire avant."

Mais il y a aussi toujours un revers à la médaille: "Magalie est immature, horripilante. Et l’interventionnisme de Bijou peut aussi être mal pris. C’est libre et généreux mais cela peut blesser."

A croire que Marc Fitoussi nourrit une tendresse particulière pour ce type de personnages. "C’est une fantaisie qui dissimule souvent des failles, des choses plus graves. Je suis entouré de gens qui font de la vie un terrain de jeu, qui ont cette touche de folie et font le choix de l’optimisme. Il y a aussi chez eux une forme de politesse à ne pas nous faire partager leur détresse. Faire le choix de dépasser cela à tout prix, je trouve cela beau."

Un imaginaire principalement féminin

Ce goût des personnages féminins lui vient de sa culture cinéphile: beaucoup de films qui l’ont marqué avaient des personnages féminins très forts. Exemple: Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau avec Catherine Deneuve. Coup de torchon de Tavernier avec Stéphane Audran et Isabelle Huppert qu'il trouve "génial" ou les films avec Annie Girardot. "Quand je dois citer les films que j’aime, les personnages féminins y sont très importants. Quand j’écris, je pense plus à des héroïnes pour mener la danse car les actrices ont plus d’autodérision. Monica Bellucci ou Isabelle Huppert ont joué pleinement le jeu dans la série Dix pour Cent (dont Marc Fitoussi a réalisé plusieurs épisodes, NdlR). Les personnages masculins font preuve de moins d’autodérision, de fantaisie, le résultat est plus sage. Un personnage d’emmerdeur est toujours plus irrésistible, selon moi, quand il est joué par une femme. Mais je ne peux pas vraiment comparer car j’ai très peu travaillé avec des hommes" reconnaît-il en souriant...