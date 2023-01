"Mon pays imaginaire": Patrizio Guzman revient filmer la colère populaire chilienne

Au moment de la sortie de son dernier film La Cordillère des songes, le Chili s’embrase. Ce télescopage d’actualité pousse le cinéaste à plonger dans la foule et à tenter de capturer les départs de feu qui vont illuminer Santiago durant près de 9 mois, donnant lieu à une révolution, « une explosion sociale » (sic) totalement inattendue. En quelques jours à peine, un million et demi de personnes se rassemblent dans les rues de la capitale et manifestent pour plus de démocratie, pour une vie plus digne, une meilleure éducation et un meilleur système de santé pour tous. « Le Chili avait retrouvé sa mémoire », s’enthousiasme le cinéaste.

Le spectre de Salvador Allende

Ouvert sur la liesse populaire vécue au moment de l’élection de Salvador Allende, en 1970, le film retrace le récit de cette reprise de pouvoir par un peuple lassé des humiliations, de la misère et de l’indifférence du gouvernement à son égard. Face aux pancartes et aux manifestations qui se multiplient, une seule réponse officielle : la descente de la police cagoulée et de l’armée, encadrées par des fourgons blindés et des canons à eau.

« Cinquante ans après avoir réalisé La Bataille du Chili, j’étais de nouveau dans la rue pour filmer ce qui se passait », écrit Patrizio Guzman et ses images charrient une émotion folle tandis que des milliers de citoyens anonymes, de tous âges et de tous horizons, exigent que soit enfin respectée leur dignité. Un soulèvement inscrit au croisement de nombreuses problématiques – misère, logements insalubres, santé trop chère, retraites trop basses, précarité des étudiants, violence contre les femmes – générant un nombre égal de revendications et de prises de position.

Rencontrant un grand nombre de femmes impliquées dans ce mouvement populaire – étudiantes, journaliste, psychologue, cinéaste, juriste, politologue – le cinéaste donne à voir l’évolution d’un mouvement spontané, apolitique et sans leader qui a secoué les fondements de la société chilienne, bien au-delà de la crise économique et de la démocratie. Il retrace aussi l’histoire de cette chanson de dénonciation des violences à l’égard des femmes – Le violeur, c’est toi - qui a fait le tour du monde, se répandant à la vitesse de la poudre, via des flash mobs d’anthologie à travers le globe. Son film retrace la marche vibrante de l’histoire du Chili.

★★★ Mon pays imaginaire / Mi Pais Imaginario Pouls révolutionnaire Réalisation Patrizio Guzman Image Samuel Lahu Son Juan Carlos Maldonado Durée 1h23