”Opération Fortune : ruse de guerre” : Jason Statham et Guy Ritchie au bout du rouleau

Il y a près de vingt ans, Jason Statham croisait le chemin de Tom Cruise au début de Collateral de Michael Mann. La cinquième collaboration du Transporteur avec Guy Ritchie le voit courir sur les traces de la superstar en mode Mission : Impossible.

Après le vol à Odessa d’une mystérieuse arme de destruction massive, le contractuel Orson Fortune (Statham) est chargé par le MI6 de monter une équipe pour retrouver l’engin et identifier les commanditaires. Le marchand d’armes Greg Simmonds (Hugh Grant) faisant office d’intermédiaire, le barbouze recrute de force l’acteur Danny Francesco (Josh Hartnett) dont Simmonds est fan.

L’association Statham-Ritchie ne semble plus avoir d’autre ambition que de capitaliser sur le fan-club du premier. Le second, naguère perçu comme un nouveau Tarantino, n’est plus qu’un faiseur sans inspiration capable de rares éclats (The Gentlemen, 2019). Ritchie ne cherche même plus à faire illusion, posant paresseusement sa caméra là où ça se présente.

Le cast est à l’avenant, avec Hugh Grant et Josh Hartnett, jouant les utilités mais sans flamme. Statham donne aussi quelques signes d’essoufflement. Il a toujours été un acteur monolithique, mais au moins avait-il auparavant une palette de savates plus larges. Désormais, il préfère tirer dans le tas.

Opération Fortune : Ruse de guerre Mission Impossible De Guy Ritchie Scénario : Ivan Atkinson, Marn Davies et Guy Ritchie Avec : Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett,… 1h54