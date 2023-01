La séance débute avec Vague à l’âme d’Angel Binard et Cloé Coutel, au graphisme délicat et aux tonalités estivales. Une enfant joue dans les dunes. Elle surmonte sa solitude et son ennui en observant un bernard-l’ermite, avant d’imiter sa marche qui devient bientôt une danse.

"Vague à l'âme" de Cloé Coutel. ​ ©Les Films du Nord

Dans Grosse Colère, le petit Robert rentre à la maison de très mauvaise humeur, parce qu’il pleut. Sa colère s’extériorise sous la forme d’un monstre rouge qui met bientôt sa chambre sens dessus dessous. Célia Tisserant et Arnaud Demuynck adaptent un livre jeunesse de Mireille d’Allancé (éd. L’Ecole des Loisirs) une métaphore quasi-psychanalytique de nos démons qu’il convient de contrôler et de mettre en boîte.

Robert est encore le protagoniste de Quand j’avais peur du noir, titre évocateur pour une des angoisses les plus communes des enfants quand l’imagination, à la faveur de l’obscurité, nous fait voir des couleuvres… Mais le remède est souvent à portée d’étreinte.

On retrouve aussi le Belge Frits Standaert pour Les Biscuits de Mamy. Basile vient de perdre sa grand-mère et il regrette déjà les bons biscuits qu’elle lui préparait. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il trouve sa mamy cachée sous son lit à son retour. Standaert signe une délicate évocation où des biscuits – et leur fumet – perpétuent une tendre présence par le pouvoir de l’imaginaire.

Pour conclure, La Trop Petite Cabane d’Hugo Frassetto, au graphisme abstrait, révèle que la taille d’une cabane est une question de perception, comme le verre à moitié plein ou à moitié vide.

"La Trop Petite Cabane" d'Hugo Frasetto. ©Les Films du Nord

Ou comment, en 45 minutes et cinq courts métrages façonnés par des artistes, offrir quelques clés du bonheur ou de résilience. Par les temps qui courent, il n’est jamais trop tôt pour les découvrir. Même certains adultes pourront en tirer des leçons.

