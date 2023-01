"Neneh superstar": l’adolescente est bien décidée à trouver sa place à l’Opéra, malgré l’hostilité manifeste de certaines de ses camarades

La fillette réussit le concours d’entrée contre l’avis de ceux qui pensent que « même si le physique idéal n’existe pas, il s’agit de créer une uniformité esthétique pour le corps de ballet » dans laquelle, forcément, celui de Neneh ne s’intègre pas… Heureusement pour la jeune fille, passionnée de danse classique autant que de hip-hop, leurs avis restent minoritaires. Même si l’un des professeurs pointe le risque que, plus tard, « sa carnation de peau très foncée devienne une distraction parmi les 40 cygnes » du Lac. Tous les rôles du répertoire sont blancs, "c’est notre tradition".

Parmi ceux qui défendent la tradition pluricentenaire de l’école de danse coûte que coûte se trouve sa directrice, ancienne danseuse étoile, campée par l’actrice Maïwenn, que Neneh admire passionnément mais qui était elle-même déterminée à se fondre complètement dans le moule étroit du temple parisien de la danse. Marianne Belage est donc d’autant plus réticente face au surgissement et à la remise en question de la « norme » symbolisés par Neneh. L’adolescente est pourtant bien décidée à trouver sa place à l’Opéra, malgré l’hostilité manifeste de certaines de ses camarades de classe et quitte à commettre quelques faux pas.

Laisser émerger d'autres talents

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son affiche, Neneh Superstar n’est pas une comédie. Le film, qui reconstitue l’univers de l’Opéra avec soin, pose cette question essentielle : lorsque la société change et se diversifie, ne faut-il pas interroger certaines "traditions" qui excluent d’emblée une partie de la population ? Comment permettre aux enfants français de toutes origines de se projeter dans des carrières et des destins de haut niveau si l’accès en est barré d’entrée de jeu ?

Le long métrage de Ramzi Ben Sliman interroge la capacité des institutions à se remettre en question, à évoluer avec leur temps et à laisser d’autres types de talents émerger, comme ce fut le cas aux Etats-Unis avec Misty Copeland, première étoile noire de l’American Ballet Theatre.

Découverte dans La Croisade de son père et Les Estivants de sa mère, la jeune Oumy Bruni Garrel démontre un talent indéniable face à la caméra. Fille adoptive de Louis Garrel et de Valeria Bruni-Tedeschi, elle ne manque pas d’exemples à suivre mais son talent est inné et s’exprime avec une incroyable fluidité dans les chorégraphies de Mehdi Kerkouche, créateur et directeur du Centre chorégraphique national de Créteil. La détermination de Neneh est à l’image de celle de tant de challengers – en sports, en sciences, en politique, en culture et ailleurs – qui ont défié l’ordre établi pour suivre leur propre voie dans la vie.

Neneh superstar Pas de travers - Réalisation et scénario : Ramzi Ben Sliman - Image Antony Diaz - Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Steve Tientcheu, Aïssa Maïga, Cédric Kahn - Durée 1h37.