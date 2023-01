Que vaut le nouvel "Astérix et Obélix" ?

Science du casting

Pour monter cet impressionnant projet original – le scénario n’est pas adapté d’une BD existante -, Guillaume Canet a fait appel à une liste d’acteurs et de célébrités longue comme le bras.

Vincent Cassel se révèle impérial dans le rôle de César, prêt à tout pour briller aux yeux de Cléopâtre (Marion Cotillard). José Garcia est à la fois truculent et savoureux dans le rôle de Biopix, fidèle bras droit mais surtout tresseur de lauriers et de légendes. Guillaume Canet bombe le torse et tient tête à Christian Clavier (1999) et Clovis Cornillac (2008) qui l’ont précédé dans le rôle d’Astérix. Tout le reste du casting est plutôt bien inspiré.

Malgré la marque imposante laissée par Depardieu sur le rôle, Gilles Lellouche s’en sort vraiment bien, composant un Obélix convaincant et juste, mi-bougon, mi-farceur, sans trop en faire. Pierre Richard livre un Panoramix parfait : pétillant et toujours pertinent. Audrey Lamy est une excellente Bonemine, acariâtre, juste ce qu’il faut et bien décidée à recadrer son fainéant de mari. Jérôme Commandeur inscrit son Abraracourcix dans l’ombre de Michel Galabru (1999). Quant aux apparitions de Zlatan Ibrahimovic, très convaincant dans le rôle d’Antivirus, légionnaire hors pair, de McFly et Carlito (alias Radius et Cubitus, soldats lambdas) ou de BigFlo et Oli (Abdelmalix et Toufix), elles régaleront les plus jeunes en quête de visages célèbres. Un assaisonnement astucieux et bien dosé qui permettra de séduire un vaste public.

Le film joue assez intelligemment des références que chaque interprète charrie avec lui, en lien avec son univers ou ses précédents rôles. C’est le cas de l’obséquieux mais couard Graindemaïs (Jonathan Cohen), avec de jolis clins d’oeil à la série La Flamme ou aux chansons d’Angèle, dans le rôle de Falbala.

Cette aventure dans L’Empire du milieu met en lumière d’autres talents, musicaux ceux-là, où M (Remix) rivalise avec Philippe Katerine (Assurancetourix) tandis qu’Orelsan (Titanix) part en quête de nouveaux horizons…

Autre profil de spectateurs

Si certains acteurs transcendent littéralement leurs personnages, cette nouvelle aventure n’atteint toutefois pas les sommets d’humour et la maestria de celle imaginée par Alain Chabat, il y a vingt ans (2002). Ici, le propos charrie nettement moins de causticité et de second degré, mais la façon de jouer avec les références culturelles et les préoccupations du moment, ainsi que les scènes de bagarre et les effets spéciaux, toucheront sans aucun doute une large audience.

Le film se joue de questions très contemporaines - santé et alimentation végétarienne, féminisme et lutte contre le patriarcat - sur le ton de l’humour accessible à tous. Cette comédie qui roule mais ne surprend pas vraiment, s’adresse sans doute plus aux ados qu’aux adultes.

"Astérix et Obélix : L’Empire du milieu" - Aventures gauloises De Guillaume Canet - Scénario : Guillaume Canet, Julien Hervé et Philippe Mechelen - Avec Gilles Lellouche, Julie Chen, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic - Durée 1h51.