Mais encore faudrait-il avoir un peu plus d’idées que la seule servant de prétexte. Instit de la dernière classe tous âges de son village, Alice Pol persuade le maire d’occuper une salle annexe à l’Ephad locale. Le directeur de celle-ci, entre burn-out d’infirmières et actions en justice, n’avait pas besoin de ça en plus.

Quelques péripéties et crises plus tard, devinez quoi ? Vous avez une heure trente… Alice Pol ressert une vieille soupe avec le vieux fourneau Eddy Mitchell, en figurant attrape-nigauds, tandis que Jonathan Zaccaï s’agite pour du vent.

Aucun miracle à attendre de ce scénario lénifiant recyclé de feu Louis la Brocante. Avec aussi peu d’ambitions, le cinéma français est bon pour l’hospice.

Un petit miracle Comédie sénile De Sophie Boudre Scénario Sarah Kaminsky, Julie Manoukian et Sophie Boudre. Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell,… 1h32