Lorsque ses habitants inaugurent une nouvelle statue de Zeus, son frère Poseidon en prend ombrage. Le dieu des océans menace la ville d’un tsunami si on ne lui érige pas une statue aussi belle.

Afin de relever le défi, les citoyens remettent à nouveau leur sort entre les mains de Jason. Mais le vénérable champion n’est plus guère vaillant. Ses fidèles Argonautes sont plus morts que vivants. Pour les suppléer, Pattie, son ami le chat Sam et le goéland Chickos se lancent dans la quête.

Des dieux qui jouent à Minecraft

Le Jason grabataire et ses compagnons zombifiés sont complètement largués tandis que Pattie et ses amis affrontent un bébé kraken, l’hydre et les cyclopes de la mythologie tout en déjouant les facéties de Zeus et des dieux de l’Olympe qui prennent le monde pour une partie de Minecraft.

Le réalisateur français David Alaux ne s’en cache pas : il recycle le classique Jason et les Argonautes de Don Chaffey dans cette suite pirate.

À l’examen les effets spéciaux artisanaux de Ray Harryhausen ont gardé plus de charme onirique que les images de synthèse standardisées du studio toulousin Tat, déjà derrière la saga Les As de la Jungle qui lorgnait sans filtre vers les pingouins de Madagascar.

Cette fois, la mythologie est détournée au profit d’un spectacle satirique et prémâché. Le réalisateur, à l’aune de ses modèles mainstream contemporains, ne craint pas les clins d’œil anachroniques à destination des aînés : outre le rat ninja, des ref au Parrain ou au masque d'un autre célèbre Jason, le croquemitaine de Vendredi 13… Efficace, peut-être, mais sans âme ni identité.

Pattie et la colère de Poseidon Odyssée animée De David Alaux Scénario : David Alaux, Jean-François Tosti, Éric Tosti Avec les voix de : Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Pierre Richard,… 1 h 35