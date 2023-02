Mayday : y a-t-il un pilote pour sauver les passagers ?

Qui dit low cost, dit économie : afin de réduire la facture d’une dizaine de milliers de dollars, Torrance est contraint de traverser un orage. Un coup de foudre plus tard, tout son système électrique en pétard, il atterrit en catastrophe sur une île perdue des Philippines, où une milice armée affectionne les prises d’otages. Dans son malheur, le pilote a un coup de chance : un ex-légionnaire se trouve parmi ses passagers. ça aide dans l’adversité pour ne pas (trop) se salir les mains.

Cinéma d’action digéré

Depuis ses débuts avec Ma 6-T va crack-er (1997), le Français Jean-François Richet alterne entre incursions dans le cinéma de genre américain (le remake d’Assaut de John Carpenter, en 2005) et tentatives d’importer celui-ci en France sous des formats divers et plus ou moins convaincants (le diptyque L’Instinct de mort et L’Ennemi public n° 1, en 2008, qui lui vaut un César du meilleur réalisateur mais un Moment d’égarement…).

Plane (ou Mayday : allez comprendre les subtilités des titres “traduits” pour le marché francophone) voit Richet revenir apaisé de ses tentations d’un cinéma d’action d’un autre âge, enfin digéré. Au service d’un Mel Gibson sur le retour dans le bien nommé Blood Father (2016), le mercenaire français passe les plats à Gerard Butler, également producteur, dans un relatif contre-emploi : pilote roué et veuf (la larme sentimentale en coin) prêt à tout pour revoir sa fille et permettre à ses passagers semblables retrouvailles familiales.

Mission accomplie

Butler bande donc les muscles et prend les armes contre son gré. Heureusement, son allié de circonstance, même en quête de rédemption, peut exécuter les basses œuvres. Quelques mercenaires engagés par la cellule de crise de la compagnie viendront d’ailleurs en renfort. Paradoxe : les “bons” tueurs volent presque la vedette à la star.

Tout héros de série B à son mantra : “Une chose après l’autre” répète Torrance à son copilote. Le réalisateur opère de même, suivant sans faillir le plan de vol du parfait film d’action millésimé eigthies. Il sait où il est et n’essaie pas de livrer plus qu’un actioner efficace honnêtement ciselé, avec montée en puissance et des personnages secondaires qui existent (des passagers aux mercenaires en passant par le gestionnaire de crise). Quand Torrance murmure “mission accomplie”, on a l’impression d’entendre Jean-François Richet, satisfait du job.

Mayday | Plane Action De Jean-François Richet. Scénario Charles Cumming, J. P. Davis Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Tony Goldwyn,… 1 h 47