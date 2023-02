Pour son retour, Tom Hanks est parfait en homme aigri, rigide et grippe-sou

Tom Hanks joue à la perfection la partition de l’homme aigri, rigide et grippe-sou qui exerce un contrôle maniaque sur les règles applicables dans son lotissement sans âme situé à Pittsburgh. Mariana Trevino irradie dans le rôle de Marisol, nouvelle venue qui n’entend pas laisser le sexagénaire ruiner le voisinage par son caractère de cochon et n’hésite pas à aller jusqu’à la confrontation. Mère de deux fillettes, elle est mariée à un homme charmant, Tommy (Manuel Garcia-Rulfo), pas bricoleur pour un sou et est donc résolue à faire appel aux multiples talents d’Otto. La rencontre de ces deux caractères en acier trempé va provoquer des étincelles dans le lotissement. Et forcer Otto à revoir certains de ses principes.

Adapté d’un best-seller

Le film, qui marque le retour de Tom Hanks au cinéma et dans une comédie, touche par son mélange d’humour et d’émotions, une narration mise au service de la réflexion sur le sens que l’on donne à sa vie. Grâce à un montage fluide et à une photographie soignée, Marc Forster (Neverland, World War Z) et son complice, le scénariste David Magee, déjouent le caractère trop systématique de leur comédie à coups de flashbacks bienvenus. On y découvre le cheminement de la relation entre Otto (campé par Truman Hanks, fils de Tom) et sa femme Sonya (Rachel Keller), révélant ce qui pousse l’homme à voir la vie tout en gris, aujourd’hui.

Cette adaptation touchante, mais sans réelle surprise, poussera sans doute de nouveaux lecteurs à vouloir découvrir le roman dont elle s’inspire : Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove (En man som heter Ove) de Fredrik Backman. Le livre, publié en 2012, a déjà connu une adaptation cinéma en Suède avec un succès impressionnant à la clé.

★★ Le Pire voisin au monde / A Man called Otto (VO) En règle et contre tous De Marc Forster Scénario David Magee d’après le roman Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove de Fredrik Backman Avec Tom Hanks, Mariana Trevino, Manuel Garcia-Rulfo, Rachel Keller Durée 2h06.