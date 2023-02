”Sacrées Momies” : Ou comment se prendre les pieds dans les bandelettes

Sur les traces de leurs modèles américains, les studios européens, faute de super-héros, recyclent leurs champions antiques. Après la mythologie grecque dans le récent Pattie et la colère de Poséidon, voici l’Égypte des Pharaons dans Sacrées Momies. À chacun son art de se mordre la queue. On retrouve à la réalisation et au scénario de Sacrées Momies des chevilles ouvrières des films d’animation Tad : L’explorateur perdu et Le secret du roi Midas, le directeur artistique Juan Jesús García Galocha les scénaristes Jordi Gasull et Javier Barreira. Les trois Espagnols exploitent le même filon archéologique.