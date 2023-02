"The Inspection" : un "Full Metal Jacket" gay affligeant

À la rue depuis l’âge de 16 ans, French prend la décision après dix ans de galère de s’engager dans les Marines. Nous sommes deux ans après l’invasion et l’occupation de l’Irak par les États-Unis et l’oncle Sam a besoin de nouveaux combattants contre le terrorisme. Le classique parcours du néocombattant sous les hurlements d’un sergent instructeur badass est relu à l’aune de l’homosexualité du protagoniste, vite découverte et ciblée par une partie de ses condisciples.