"La Petite Bande" : un joli portrait d'un groupe d’ados, apprentis révoltés

Le nouveau film de Pierre Salvadori (En liberté, Hors de prix) parle de tout ce qu’on est parfois prêt à faire pour plaire, pour frimer ou, plus simplement, pour appartenir à un groupe. De ce moment unique que constitue l’adolescence avec ses rêves trop grands et ses désirs un peu fous. Pour Cat, Fouad, Antoine et Sami, le plan de départ devait ressembler à une grande aventure, un défi fondateur mais, au fil des jours et des événements, les choses ont viré à l’aigre et au drame… De fil en aiguille, le petit groupe est amené à prendre des décisions de plus en plus lourdes de conséquences.

"La Petite bande"se retrouve bien malgré elle dans des situations de plus en plus périlleuses.

Pour imaginer cette intrigue, Pierre Salvadori dit s’être inspiré de Stand by me, film de Rob Reiner (1986) sur un groupe d’adolescents de l’Oregon lancés dans une grande aventure pour en retrouver un cinquième. Une histoire qui a marqué sa jeunesse.

Un film par des ados pour des ados

Bien aidé par un casting expressif et solaire, Pierre Salvadori bâtit son film rocambolesque avec une pointe de tendresse, mettant en lumière des personnalités contrastées et pourtant extrêmement solidaires. Dans cette petite bande, à chacun son regard sur la vie, chacun son caractère et son ressenti face aux événements et à une réalité qui, lentement, déraille. Le problème écologique, inscrit en toile de fond du film, dit notamment bien à quel point il n’est pas aisé de prendre des décisions politiques ou environnementales qui n’aient pas aussi un impact négatif sur l’emploi ou la vie d’une région. Des implications que saisissent clairement les quatre inséparables, lancés dans leur course folle.

Malgré quelques invraisemblances et facilités scénaristiques, Pierre Salvadori réussit un joli portrait de groupe d’apprentis révoltés se rêvant mi-justiciers, mi-redresseurs de torts dans sa Corse natale. Au-delà du divertissement et de la farce, La Petite Bande explore aussi cette somme de solitude et d’injustice que l’on peut ressentir, avec plus ou moins de force et de cruauté, aux débuts de l’adolescence. Tout en pointant les difficultés des relations parents-enfants ou la violence du harcèlement scolaire… Autant de thématiques qui toucheront vraisemblablement les spectateurs du même âge. Mention très bien pour le générique à l’ortograf réinventée.

La Petite Bande Opération désastre écologique De Pierre Salvadori Scénario Pierre Salvadori et Benoît Graffin Avec Mathys Clodion-Gines, Colombe Schmidt, Aymé Medeville, Redwan Sellam, Paul Belhoste Durée 1h46.