Retour en grande forme et salles combles au Festival Anima

Rien que sur le site de Flagey, le festival a attiré près de 30 000 spectateurs. Les chiffres des deux autres salles bruxelloises (Cinematek et Palace) ne sont pas encore connus, ni ceux des décentralisations. Et pour cause : le festival se poursuit durant une semaine supplémentaire en Wallonie, à la faveur des vacances de Carnaval allongées.

"Interdit aux chiens et aux Italiens", inspiré de l'histoire de la famille d'Alain Ughetto, sortira en salle le 15 mars prochain

Le prix du meilleur long métrage international a été attribué à Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes. Le prix du public a couronné le formidable Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto. Un amour de cochon remporte le prix du meilleur long métrage pour enfants et le prix du public jeunesse. Le prix du meilleur court métrage couronne Letter to a pig de Tal Kantor. Mohammad Babakoohi remporte le prix du meilleur court métrage étudiant pour Feux tandis que It’s nice in here de Robert-Jonathan Koeyers reçoit le prix du Jury. Le prix du meilleur court métrage pour enfants salue Drôles d’oiseaux de Charlie Belin couronné aussi du prix du public.

Dans la compétition nationale, Ce qui bouge est vivant réalisé par Noémie Marsily reçoit le prix du meilleur court métrage belge ; Pina de Jérémy Depuydt et Giuseppe Accardo reçoit le grand prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles tandis que le prix des auteurs, offert par la SACD, récompense Siberiade de Nado Poton.

Enfin, du côté de la réalité virtuelle, Marco & Polo go round s’adjuge le prix du meilleur court métrage tandis que le prix du public récompense Swarm de Maarten Isaäk de Heer.

Bonne nouvelle pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de tout voir : Anima se prolonge pendant un mois avec une offre en ligne disponible sur la plateforme Sooner.