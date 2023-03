"Et l’amour dans tout ça ?": un film à ne consommer que si vous ne craignez pas l’excès de guimauve

On n’est pas étonnés de découvrir que les producteurs de ce film sont également ceux des comédies romantiques Le Journal de Bridget Jones et Love Actually car le film est parsemé de scènes que l’un et l’autre ont déjà partiellement explorées. Malheureusement, Lily James minaude tellement qu’elle empêche le spectateur de se concentrer sur les enjeux des scènes auxquelles elle participe. Et toute l’admiration que l’on éprouve pour Emma Thompson n’empêche pas de remarquer que l’actrice en fait beaucoup, voire trop, dans le rôle de la mère excentrique.

Malgré certains personnages attachants, le problème de cette romcom est son absence de subtilité. Si les décors et costumes sont somptueux, elle a tendance à enfiler les clichés comme les perles sur les thèmes de l’interculturalité et de l’attachement aux traditions familiales. Rien d’inattendu, ici. On suit un itinéraire tout tracé. Shazad Latif, dans le rôle du bon fils conciliant, est le seul à ne pas surjouer dans cette comédie où les curseurs semblent le plus souvent poussés au maximum.

Maximum de coïncidences, maximum de couleurs, maximum d’émotions, maximum de clichés et exotisme de pacotille… Cela fait tout de même beaucoup pour un seul film. A ne consommer que si vous ne craignez pas l’excès de guimauve.

★ Et l’amour dans tout ça ? / What’s Love got to do with it ? Guimauve De Shekhar Kapur - Scénario : Jemima Goldsmith - Avec Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson - Durée : 1h48.