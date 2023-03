Alain Ughetto: "J'ai fait rentrer l'Histoire de l'immigration italienne dans la boîte à jouets"

"J’avais envie de savoir d’où je venais. J’ai un nom italien mais quel rapport ai-je avec l’Italie ? Mon père ne parlait pas italien, je n’ai jamais entendu parler ma grand-mère. C’est une époque où, pour nous protéger, les parents ne nous parlaient pas de tous ces problèmes. L’âge et la retraite ont provoqué ces interrogations", concède le cinéaste avec simplicité.

En regardant des archives, il réalise que toute sa famille a été naturalisée française juste avant la Deuxième guerre mondiale. "Quelques mois après, l’armée de Mussolini a envahi le département (la Haute Savoie, NdlR) qu’ils habitaient; je me suis demandé comment ils avaient vécu cela."

Devenu lui-même un papy souriant, Alain Ughetto s’est dit que ses recherches allaient peut-être intéresser ses enfants. "Finalement, beaucoup de jeunes étaient intrigués par le sujet."

Précieux témoignages piémontais

L’idée du film est arrivée après avoir fait le tour de la famille pour voir quels souvenirs elle conservait de Luigi et Cesira et après s’être intéressé à la généalogie. "Le cadeau du film, ça a été la rencontre avec le sociologue Nuto Revelli qui a recueilli des témoignages oraux (en dialecte piémontais) de paysans et paysannes qui vivaient dans la même région que mes grand-parents et qui ont témoigné de façon très digne de la misère, de la guerre..."

Le film lui a dévoilé une toute nouvelle réalité. "Les parents nous cachaient tous ces souvenirs douloureux. Quand on voit tout ce qu’ils ont traversé : les guerres, l’épidémie de grippe espagnole. On est des bobos, en fait. On a des portables, on mange à notre faim. J’ai repensé au fait que mon père disait parfois: vous n’avez jamais eu faim. J’ai réalisé ce que cela voulait dire vraiment. Rien à voir avec le fait de ne pas avoir reçu son goûter..." Il rit.

De la même façon, Alain Ughetto n’a jamais ressenti le racisme à Marseille, "mais j’ai réalisé en retrouvant la photo de classe que j’y vivais entouré d’Italiens."

Cette histoire, il l'a retracée au plus près de son vécu familial même si ses souvenirs de sa grand-mère étaient limités: "une femme en noir qui était toujours près de la gazinière, il fallait trouver ce qu’elle a pu dire ou faire lorsqu’elle était plus jeune." Les témoignages oraux interviennent à ce moment-là: lorsqu’il faut retracer le quotidien. "Je me suis nourri des anecdotes sur la polenta, les chantiers, etc." mais aussi des comportements observés chez ses parents en se disant que certaines réactions ont traversé les générations.

En tout, le film a pris neuf ans: "deux ans de retard dû au Covid et deux années perdues parce que j’étais d’abord parti sur l’idée d’un documentaire sur quelqu’un qui bricole, mais cela ne fonctionnait pas dans l’économie d’un film d’animation." Il opte alors pour la fiction. Le film est aussi porté par l’idée formidable de voir Alain Ughetto à l’œuvre, fabriquant les décors et les personnages, une activité qui fait écho au travail manuel de ses parents et ses grands-parents.

"Je voulais apporter du réel comme dans les documentaires. Ici, le réel, c’est un homme, dans son atelier, qui récupère des objets et fait rentrer l’Histoire dans la boîte à jouets", plaisante-t-il. "Mon père m’a toujours encouragé à travailler avec ma tête, mais je l’ai toujours vu bricoler: il façonnait des oiseaux et des personnages avec des Babybel, même s’il n’en vivait pas. Recréer le Tour de France, les chantiers, etc. en Stop motion (animation filmée image par image, NdlR), "c’est vraiment raconter avec ce qu’on a au bout des doigts."

Avec le prix reçu au festival d’Annecy, la réaction de sa famille est sa plus belle récompense. "C’est comme si je leur offrais une Ferrari. Tout le monde était au courant. J’ai mis du temps à faire le tour des cousins et cousines car j’ai une famille très nombreuse. Au début, ils se demandaient qui cela allait intéresser l’histoire de nos grands-parents et aujourd’hui, je reçois des SMS de partout pour me dire qu’ils l’ont vu et sont très contents. J’ai une cousine qui habite aux Pays-Bas. Elle est allée voir le film à Locarno ! J’étais très fier et touché en apprenant cela. C’est magnifique et, pour ma famille, c’est vraiment super."

Le rêve de tous les parents pour leurs enfants

Le film offre aussi un écho à toute une génération à travers de nombreux pays européens. "Cela permet aux gens de savoir d’où ils viennent. L’histoire des Espagnols, des Portugais ou des Polonais est très semblable, finalement. C’est la misère, la dictature et l’appel de main-d’œuvre qui a généré ces départs par centaines. Chaque aîné de famille recrutait autour de lui ou au sein du même village. Ils partaient à pied et suivaient le chemin tracé par les montreurs d’ours et les colporteurs. Des familles entières partaient." Ce qui en fait une histoire universelle.

"Souvent, dans les familles, on n'en parle pas parce qu’on se dit que ça va faire peur, on veut passer à autre chose. Mais c’est important de retrouver le noyau. Après, on en fait ce qu’on veut. Toutes les migrations amènent le même genre d’histoires car tous les parents souhaitent que leurs enfants vivent mieux qu’eux."

Reste la découverte du panneau qui donne son titre au film. "J’imagine ma grand-mère et mon grand-père accueillis par un panneau comme celui-là, qu’on trouvait aussi en Belgique ou en Suisse. C’est le marqueur d’une époque. Aujourd’hui on ne pourrait pas admettre un panneau comme celui-là qui a été décliné avec un tas de nationalités. Seuls les chiens sont restés", ironise-t-il.

"Ce sont l’humour et l’amour qui sauvent. Si on n’a pas cela dans la famille, on se demande ce qui se passe. J’ai cet humour un peu bizarre parfois, mon père aussi. Je me suis dit que celui de Luigi devait être un peu pareil. C’est un écho." Il rit en plissant les yeux.