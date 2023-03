”Shazam ! La Rage des Dieux” : Helen Mirren fait peine à voir face aux “Foireux de Phillie”

À lire aussi

Le premier Shazam, qui faisait un pas de côté, apportait quelque fraîcheur au balourd DC Universe. Le film de David F. Sandberg assumait l’infantilisme absurde du matériau désuet (Shazam ! est une BD des années 1930) à l’ère TikTok. Ce deuxième opus retombe dans les clous suite à l’obsession du studio d’unifier Superman, Batman et Cie en une alternative crédible aux Marvelleries de Disney.

Zachary Levi dans "Shazam! La rage des dieux". ©Warner Bros Pictures

Vaine entreprise

Vaine entreprise alors que ces dernières semblent lasser jusqu’à Bob Iger, le boss de leur maison-mère, qui a mis en question récemment les suites à répétition des franchises. “Laissez-moi mourir en enfer !” : la supplique que lance Hespera, déesse antique vénère revenue sur Terre réclamer le dû de son père Atlas, vaut pour son interprète Dame Helen Mirren, dernière en date d’une kyrielle d’acteurs de renom sacrifiés sur l’autel du culte hollywoodien des super-héros.

Sans faire piètre figure (même dans une baston, elle a plus de présence que Zachary Levi), l’éminente actrice britannique fait peine à voir à gâcher son talent entre ses sisters improbables, une Lucy Liu badass et une Rachel Zegler fleur bleu (logique pour la Maria du remake de West Side Story).

Le caméo final d’une figure emblématique du DCU confirme l’absurdité interne de l’univers (que diable foutait la Justice League pendant que dragons, minotaures, cyclopes et harpies faisaient la nouba à Philadelphie ?) et le problème intrinsèque de la Warner : elle n’a qu’une icône à offrir aux derniers fans indulgents de son DCU moribond. Conseil au boss de Warner : suivez le conseil de Bob Iger et écoutez la supplique d’Helen Mirren.

Shazam ! La rage des Dieux Daube olympienne De David F. Sandberg - Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Helen Mirren, Rachel Zegler, Lucy Liu,… 2h10.