À chacun son ode au cinéma

Il dit avoir compris assez vite que le cinéma serait sa “façon de s’exprimer, car mon père avait une caméra super 8 et je m’en suis très vite emparé, j’ai eu l’impression de trouver ma place derrière la caméra. C’est là que je me sentais le mieux. J’avais envie de raconter des histoires, donc c’était parfait.”

François Ozon se dit assez pudique et timide, ce qui explique son choix de ne pas devenir acteur. “J’ai pris des cours de théâtre au lycée et j’ai détesté cela. Le professeur au conservatoire à Paris était extrêmement humiliant. Quand vous montiez sur scène, au lieu de vous aider à sortir de vous-même, il vous cassait. Et moi, je me renferme tout de suite comme un bernard-l'hermite. Très vite, j’ai compris que je n’avais pas envie d’être là, exposé aux yeux de tous et, surtout, je n’avais pas envie de me comporter comme certains profs. Il y a beaucoup de maltraitance dans certaines écoles de théâtre, on en parle aujourd’hui et les choses sont en train de changer. Je pense qu’on peut approcher les gens dans la douceur, l’écoute et l’intelligence. Le film parle de cela aussi.”

C’est pour cela qu’à ses yeux, Madeleine n’a tout simplement pas eu “l’occasion de montrer si elle était bonne actrice ou pas. Elle se considère comme une mauvaise actrice parce que cela ne marche pas pour elle, mais, grâce au procès, qui est un peu comme une scène de théâtre, et au soutien de sa copine avocate, elle va devenir une bonne actrice.” Une ode à la sororité qui résonne parfaitement au temps présent.

Curieusement, beaucoup de films, en ce moment, parlent du cinéma, de ses débuts et de la fascination qu’il exerce : The Fabelmans, Babylone, Empire of light et Mon Crime…

”Je ne suis pas du tout étonné. Tous ces films sont nés pendant le confinement, tous les réalisateurs étaient inquiets et se sont posé des questions. Il y a eu cette angoisse. Va-t-on pouvoir refaire des films et revenir en salle ? Est-ce que l’âge d’or du cinéma est révolu ou pas ? Tous ces films montrent l’attachement des cinéastes à la salle et au fait de partager des émotions dans un spectacle collectif face au grand écran. Mon Crime montre aussi comment ces jeunes filles s’échappent du réel grâce au cinéma. Elles vont voir Danielle Darrieux qui leur offre une occasion d’échapper à leur quotidien lugubre. Même si, depuis le début de l’année, le cinéma est reparti très fort en France, ce danger existe toujours. Je pense qu’il commence à y avoir une lassitude des plateformes, d’être chez soi et de zapper, donc j’espère que cela va arriver en Belgique aussi. En France, il y a un public cinéphile et on sent qu’on est soutenu par l’État. Et puis, le succès d’un film comme Avatar a bien aidé d’autant qu’il n’empêche pas celui d’un autre. Au contraire, cela entraîne d’autres succès…” souligne le réalisateur qui se dit “confiant mais prudent”.