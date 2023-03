A travers ses films, François Ozon travaille au bonheur des dames

"J’ai senti qu’il y avait la matière pour parler de la condition des femmes. C’est un peu comme le troisième volet d’une trilogie. Huit Femmes était un peu un film sur le renoncement du patriarcat puisque les femmes restent seules à la fin. Potiche marquait l’avènement du matriarcat et Mon crime parle de la sororité et de la complicité féminine. C’était intéressant de voir comment deux jeunes filles modernes, intelligentes, riantes et qui ont envie de s’en sortir, peuvent réussir leur vie. On est dans les années 30, avec une société patriarcale très dure: les femmes n’ont ni droit de vote, ni compte en banque. Il faut une dot pour se marier, c’est très difficile d’exercer le métier qu’on voudrait. Donc après Huit Femmes, ancré dans les années 50 et Potiche, dans les années 70, je trouvais intéressant d’effectuer cette nouvelle plongée dans le temps", explique le cinéaste français.

"J’ai beaucoup transformé la pièce pour l’amener à faire écho avec ce qu’on vit aujourd’hui. La pièce originelle n’est pas très féministe, honnêtement. Mais j’ai gardé l’intrigue de cette jeune femme qui s’accuse d’un crime et connaît le succès et la gloire grâce à cela." Une idée décoiffante et rondement menée grâce à un casting quatre étoiles.

François Ozon voulait se replonger dans cette période "où il y a eu des grands faits divers avec des femmes meurtrières: Violette Nozière qu’Isabelle Huppert a d’ailleurs jouée pour Chabrol et les sœurs Papin qui ont inspiré Jean Genet pour Les Bonnes. Ces faits divers ont eu un grand retentissement parce qu’ils allaient à l’encontre de l’image de la femme gentille et douce qui s’occupe de la famille et des enfants. C’est intéressant de regarder ces faits divers avec le regard d’aujourd’hui. Violette Nozière était considérée comme une fille scandaleuse et de petite vertu, mais quand on regarde son histoire, on se rend compte qu’elle a été victime d’inceste par son père. Lorsqu’on sait cela, ça change notre point de vue."

A chacun sa vérité

A l’époque, l’opinion qui s’exprime publiquement sur ces affaires était, bien sûr, uniquement masculine. "Il n’y avait que quelques mouvements féministes balbutiants. Et une vraie méfiance aussi par rapport à l’opinion des femmes dont on disait qu’elles réagissaient uniquement en fonction de leurs émotions", rappelle François Ozon.

"Il était important de montrer que ces deux filles n’avaient pas vraiment le choix: pas de travail, des histoires d’amour pourries et on ne leur donne pas leur chance. Elles saisissent cette opportunité. C’est tout à fait amoral, mais sympathique. Elles prennent des chemins détournés et transgressifs pour une cause qui est juste", insiste-t-il.

Le rapport de chacun à la vérité prête à sourire dans le film...

"Je l’ai repris de la pièce originale, précise Fraçois Ozon. Il y a eu beaucoup de scandales judiciaires à l’époque, des enquêtes mal faites. Beaucoup de complaisance et de compromission. La pièce parle vraiment de cela et je trouvais drôle d’avoir Lucchini qui donne ses différentes versions du meurtre en disant n’importe quoi. Le personnage de Madeleine s’incrimine de quelque chose qu’elle n’a pas fait, mais elle ne ment pas sur ce qu’elle a subi. Il fallait que la parole de cette jeune fille soit entendue. C’était important pour moi que cela soit très clair."

L'autre point fort du film, ce sont les rôles secondaires très bien dessinés avec le juge, l’avocat, le greffier, le journaliste,... Ce qui fait d’autant mieux ressortir le talent des deux jeunes interprètes.

"C’est une tradition des films des années 30 avec des seconds rôles très développés, tenus par des acteurs très populaires. On appelait ces rôles-là "les excentriques". Et je me suis amusé au casting à mélanger des familles d’acteurs très différentes: d’Isabelle Huppert à Régis Laspales, en passant par Dany Boon et des humoristes. Je trouvais amusant de ne pas être snob et de garder quelque chose de ludique."

Le choix des deux actrices a été long. "Je ne les connaissais pas, reconnaît François Ozon. Les films qu’elles ont faits depuis et qui les ont fait remarquer - Les Amandiers pour Nadia et Simone pour Rebecca - n’étaient pas encore sortis. Elles ont une forte personnalité. J’ai très vite vu qu’il y avait un langage soutenu, elles ont une forme d’éloquence, une capacité à dire ce long texte qui a une forme très littéraire et théâtrale par moments. Je pense vraiment que ce sont les meilleures actrices de leur génération."

Pour les choisir, il avait en tête trois archétypes: la brune, la blonde et la rousse.

"J’ai souvent en tête des références hollywoodiennes, des films que j’ai vus étant plus petit. Pour moi, Madeleine, c’est une petite Marylin. Pauline me faisait penser à Katherine Hepburn et Odette Chaumette, c’est Odette Chaumette: un mélange de Sarah Bernard et de Cruella. Elle prend toute la place quand elle arrive." Et parvient à créer la surprise...

Même si la comédie n'est pas simple à mettre en place. "Cela nécessite de trouver le bon tempo. Ma chance, c’est que plein de Rolls ont accepté de jouer dans le film. Dany Boon est parfait pour marquer les temps, Luchini est génial dans son articulation, Dussollier joue très bien l’hypocrisie... Tous ces grands acteurs nous ont portés et ont vraiment aidé les deux jeunes actrice qui étaient un peu au spectacle puisqu’ils venaient chacun à leur tour pour un ou deux jours de tournage."

"Rebecca Marder vient du théâtre, de la Comédie française, elle a une grande expérience, elle avait l’éloquence pour jouer une avocate. Elle est dans le contrôle. Alors qu’une actrice qui se considère comme mauvaise, c’est quelqu’un de fragile, en devenir. Cela correspondait davantage à Nadia qui a moins d’expérience par rapport au texte et à la scène que Rebecca. Mais il fallait surtout que l’alchimie fonctionne bien entre elles. Et ça a fonctionné : elles étaient très complices", souligne-t-il heureux.

Eclairer le présent grâce aux tumultes du passé

Quant à son choix des années 30, il s'explique par sa personnalité. "Je n’ai pas de nostalgie mais j’aime, d’un point de vue historique, plonger dans le passé, explique François Ozon. C’est souvent une manière de mieux comprendre le présent. C’est une époque où la condition des femmes est en train de bouger. C’est intéressant de montrer ce qui a évolué dans le bon sens et tous les combats qui restent à mener pour l’égalité entre les hommes et les femmes."

Cette idée de triptyque avec Huit Femmes et Potiche est inconsciente. "Je l’analyse comme cela a posteriori, concède-t-il. Peut-être que j’avais besoin dans cette période d’aborder ce sujet."

"Un ami m’avait parlé d'un film américain adapté de la pièce française, Mon Crime, je suis reparti de là. J’aime les histoires de faux coupable. J’ai senti qu’il y avait matière à transformation. Cette partie de scénarisation est une période de doutes, de recherches et de questionnements. J’ai fait le choix de développer un couple de deux jeunes filles et j’ai transformé Chaumette en femme. C’est comme un puzzle qui se crée petit à petit, on ne sait pas à quoi cela va ressembler à la fin. Et puis, il y avait le plaisir de redonner un rôle de comédie à Isabelle Huppert qui a suffisamment d’humour sur elle-même et sur sa carrière pour accepter de jouer une vieille actrice du muet qui n’a pas passé le cap du parlant et cherche du boulot", conclut-il avec un large sourire.