Liam Neeson dans "Marlowe" : le papy vengeur va-t-il dézinguer la pègre de L.A. à coups de shotgun ?

Marlowe n’en reste pas moins un étrange concept : une nouvelle aventure du détective hard boiled, jadis incarné, entre autres, par Humphrey Bogart (Le grand sommeil, 1946), puis Elliot Gould (Le Privé, 1973) et Robert Mitchum (Adieu ma jolie, 1975). Autant de noms sans doute inconnus de la génération Z gavée de Netflix, tout comme celui du réalisateur Neil Jordan (qui a dit The Crying Game au fond de la salle ?). Septuagénaire Liam Neeson bat le record de Mitchum, qui avait 58 ans quand il a coiffé le Borsalino du limier - d'un âge estimé à 38 ans par son créateur.

Récit tortueux

Marlowe est adapté d’un roman de John Banville, qui s’est approprié pour le plaisir, le privé cynique d’Hollywood. L’intrigue respecte les canons d’un des pères du roman noir. En 1939, une blonde racée (Diane Kruger) engage Marlowe pour retrouver son amant disparu. Le limier découvre en moins de temps qu’il n’en faut pour afonner un whisky que le disparu est mort quelques jours plus tôt, la tête écrabouillée sous les roues d’un bolide. Une clope plus tard, il a acquis la conviction que le mort serait encore vivant, mais traqué.

Chandler aimait les récits tortueux, pas toujours compréhensibles ou cohérents (le réalisateur, le scénariste, les acteurs et nombre de spectateurs de l’adaptation du Grand Sommeil n’en ont jamais compris l’intrigue). L’atmosphère importait plus. Si les décors – reconstitués ou rares vestiges d’époque – sont au rendez-vous, cela sent un peu le stuc. Pas trop grave, dira-t-on : le film se plante aux portes du Hollywood de l’âge d’or, royaume de la poudre aux yeux.

Liam Neeson joue encore du shotgun, mais dans une seule scène. ©Just Entertainment

Mise en abîme méta

La mère de la cliente est une vieille gloire de l’écran (Jessica Lange), entretenue par un milliardaire surnommé l’Ambassadeur qui se pique de cinéma et de diplomatie - allusion à Joe Kennedy, coureur de jupons hollywoodiens avant son futur président de fils qui visait alors un tel poste à Londres.

Autre clin d’œil : Danny Huston, fils de John (adaptateur du Faucon Maltais de Dashiell Hammett, autre pilier du polar) apparaît en trouble patron de club. On reste en famille : Jessica jouait la fille de son père dans Chinatown, hommage de Polanski au polar.

Teinté d’allusions et de dialogues à double sens, Marlowe paie son tribut à ses modèles. Jordan polit l’ouvrage – un brin trop, peut-être. Le grand sommeil pourra saisir les profanes. À défaut d’ivresse, les amateurs et cinéphiles savoureront cet ersatz comme on déguste un bourbon dans un bar au décor de speakeasy.

Marlowe Hommage au noir De Neil Jordan Scénario William Monahan Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Danny Huston,… 1h50