"Mon Crime": François Ozon signe une comédie judiciaire pleine d’esprit avec deux formidables actrices

Nadia Tereszkiewicz (récent César du meilleur espoir féminin pour Les Amandiers) est parfaite dans le rôle de la jeune ingénue, lassée des échecs professionnels et des désillusions sentimentales, qui rêve de se forger un nouveau destin sans plus dépendre d’aucun homme. Rebecca Marder brille à nouveau en jeune avocate optimiste et rusée, déterminée à transformer ce coup du sort en opportunité pour sa colocataire et elle-même. Décidément très présente à l’écran, la jeune comédienne offre à Pauline Mauléon son air mutin et sa détermination.

En architecte débonnaire et serviable, Danny Boon est retenu et convaincant malgré l’accent marseillais. Face à lui, Luchini s’avère, comme souvent, redoutable en juge d’instruction déterminé à faire correspondre la vérité judiciaire avec sa vision du monde, des femmes et de la justice en général. Quant à Isabelle Huppert, elle est impériale dans le rôle de l’ancienne star du cinéma muet, Odette Chaumette, bien décidée à retrouver la voie du succès. Tous les rôles secondaires sont dessinés avec soin - concierge, greffier, avocat général, journaliste - ce qui donne encore plus de chair et de saveur à l’histoire. C’est la marque des grands réalisateurs.

Regards sur les combats des femmes

François Ozon n’en est pas à sa première adaptation d’une pièce de théâtre. Il nous avait déjà régalés en 2002 avec ses Huit femmes confrontées à un crime mystérieux. Un exercice de style brillant et détonant resté gravé dans les mémoires. Si le casting féminin est moins étendu dans Mon crime, il est tout aussi savoureux. Et les méandres de l’enquête tout aussi passionnants.

A travers cette comédie de mœurs, redessinée près de 90 ans après sa création sur les planches, le cinéaste trace des parallèles grinçants et éclairants avec la place des femmes et des comédiennes aujourd’hui. En réinventant la pièce de théâtre du même nom, signée Georges Berr et Louis Verneuil, François Ozon fait résonner son propos avec des préoccupations très contemporaines. Prouvant que certaines réalités n’ont pas tellement changé. Avec gourmandise et humour, il bouscule le spectateur et questionne la notion de vérité, soumise à des géométries très variables en fonction de l’interlocuteur. Ce faisant, Ozon propose aussi un regard acéré, mais en biais, sur les ressorts de la célébrité et les luttes d’influence entre les hommes et les femmes.

Jouant sur l’alternance du noir et blanc et de la couleur – en hommage au cinéma d’antan, univers souvent cruel pour les actrices –, Ozon compose une histoire parfaitement huilée et mise en scène, qui trace sa route avec créativité et parvient à ménager quelques surprises de taille. Une très belle démonstration de cinéma.

Mon Crime Cluedo à rebours Scénario et réalisation François Ozon (d'après la pièce de théâtre homonyme de Georges Berr et Louis Verneuil) Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, Dany Boon, André Dussollier, Régis Laspalès, Michel Fau... Durée 1h42