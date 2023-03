Rebecca Marder: "On sent que François Ozon jubile et nous, on peut vraiment se lâcher"

Remarquée pour son naturel confondant et la finesse de ses choix - Une jeune fille qui va bien, Simone, Les goûts et les couleurs -, la comédienne a retrouvé l’esprit de troupe pour son premier film avec François Ozon. Une aventure qui l’électrise encore.

"Quand j’ai passé le casting, je savais qu’il y aurait Fabrice Luchini, Dany Boon, André Dussollier et Isabelle Huppert. Et puis, j’ai appris pour Regis Laspales, Olivier Broche... C’était très impressionnant. Ce sont des monstres sacrés. Il paraît que les seconds rôles étaient surnommés "les excentriques" dans les années 30, je trouve cela trop drôle. C'est très fort d'offrir ces rôles à des stars absolues. En même temps, François Ozon a un tel amour des acteurs. Il sacralise beaucoup le jeu. Sur le tournage, il a une énergie de travail un peu ovniesque. C’est fou à observer", explique-t-elle avec un large sourire.

"Sur certains tournages, on joue une minute et puis, on attend 40 minutes que l’éclairage et la caméra changent d’axe. Avec François, on n’a jamais le temps d’attendre. L’équipe technique est presque en crise cardiaque, mais nous ne quittons jamais le jeu. Un peu comme au théâtre où, de 9h à la fin de journée, on est en jeu tout le temps. Il impose un respect et un solfège commun pour tout le monde. Il nous poussait tous à avoir un débit assez rapide. Ça nous garde dans le rythme et ce qui m’a saisie en découvrant le film, c’est qu’il n’y a pas de cabotinage. Ce sont de grands numéros d’acteurs mais il n’y en a pas un qui vient faire son show ou voler la vedette. Cela reste très choral. Il n’y a pas de fausses notes", s’enthousiasme la comédienne.

"Ce qui était fou pour Nadia et moi, c’est qu’on était là de À à Z au cœur du processus, alors que nous sommes toutes les deux beaucoup plus vertes dans le métier: on voyait défiler les plus grands. C’est nous qui accueillions toutes ces stars ! Généralement quand on vient 4 ou 5 jours sur un tournage, c’est plus difficile car l’équipe est déjà en marche, on a l’impression d’être comme un cheveu dans la soupe, il faut être bon tout de suite... D’habitude, ce sont les gens les moins expérimentés qui ont cette place-là. Ici, c’était le contraire, c’était complètement fou." Elle sourit et se tient le front à ce souvenir.

Son amour des acteurs l'a amené à déjà travailler avec Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, André Dussollier et Félix Lefebvre (Été 85), entre autres. "François Ozon a un tel lien différent avec chacun que j’ai l’impression qu’il peut tout se permettre. Nadia dit souvent que les gens viendraient tenir une porte pour François." Elle sourit et approuve.

Rebecca Marder admire la minutie du cinéaste. "De film en film, il passe d’un univers à l’autre. C’est presque comme un archéologue, il travaille tellement dans le détail: du costume à la lumière. C’est lui qui cadre. Il est au plus près de nous. J’ai l’impression que tout le monde le respecte et tout le monde se sent très libre. Parfois, il nous poussait à faire des prises très différentes de l’une à l’autre. En poussant à l’extrême de la théâtralité." Elle évoque une scène avec le journaliste où elle lui tient un discours sur le salaire et la parité. "François m’a dit: improvise, agresse-le. Tout à coup, j’ai fait semblant de l’étrangler." Elle rit à ce souvenir. "Il a clairement gardé la prise la plus sobre, mais on sent qu’il jubile et donc, nous aussi. Tout le monde vient avec plaisir et humilité car on sent qu’on peut se lâcher et ce qu’on aime, c’est jouer."

Ce qui lui a plu et l’a impressionné dès la première lecture, c’est l’art du contrepied. "Je me disais: ah, oui, la blonde, la brune, l’actrice, l’avocate, le corps, le cerveau, mais c’est beaucoup plus intelligent que cela. François a réussi, et c’est aussi grâce a l’interprétation de Nadia, à créer deux filles très complémentaires. Il n’y a pas l’idiote et l’intello, elles sont toutes les deux malicieuses, elles ont une vraie complicité qui dépasse les clichés." Et qui scelle leur sororité.

"Ce sont des visionnaires, elles ont cent ans d’avance sur leur époque ! Jamais, je n’aurais imaginé entrer dans cet âge d’or du cinéma. C’est un vrai hommage au cinéma des années 30 qu’on adore et en même temps, ce sont des mises en abîme, que ce soit sur le plan politique ou féministe. C’est aussi une mise en abîme par rapport aux actrices. Il fait vraiment un pied de nez à tous ces films qui mettaient en exergue la rivalité entre femmes comme All about Eve de Mankiewicz, dans les années 50. Tous ces conflits montés en épingle et fomentés parfois... Voir ces deux générations d’actrices, main dans la main. C’est trop beau, ça m’a émue, vraiment." Sa voix flanche un peu... "Je trouvais cela vraiment intelligent de sa part, c’est un bon tricoteur."

Si le propos et le casting l’ont forcément séduite, l’idée de tourner avec François Ozon l’avait déjà convaincue. "J’admire vraiment son cinéma depuis longtemps. Et quand j’ai lu le scénario, j’ai été saisie par la modernité des dialogues sur l’égalité entre les sexes, etc. Certains pourraient dire qu’elles sont complètement amorales. Elles mentent pour se faire connaître mais elles n’accusent personne à tort. C’est encore plus surréaliste. Et elles ne mentent pas sur ce qu’elles ont vécu."

"Elles sont visionnaires, elles veulent travailler, libérer la parole et dénoncer leur condition, poursuit-elle. Ce qui était aussi excitant, c’était de jouer avec la langue. Il y a des répliques qui fusent. J’ai ri à haute voix en lisant les répliques de Luchini. A ce point-là, c’est rare ! C’était totalement burlesque, très stylisé, cela donnait envie de jouer. C’est le bonheur quand on lit cela." Pas étonnant que son enthousiasme séduise de si nombreux réalisateurs.