"La Chambre des merveilles" : la maman tenace et l’ado aux rêves dormants

En soirée, Thelma apprend l’anglais avec l’espoir de passer à l’international. Son fils rêve de devenir pilote d’avion et d’un tas d’autres choses, mais Thelma ignore tout de ces projets et le pousse surtout à se dépasser à l’école. Leur quotidien s’écroule lorsque Louis est renversé par une camionnette alors qu’il slalomait en skate. Dans sa chambre, Thelma découvre la liste dressée par son fils reprenant les “dix rêves à réaliser avant la fin du monde”. Et si elle s’en emparait pour donner envie à son fils de se réveiller ?

Le premier roman de Julien Sandrel, publié en 2018 chez Calmann-Lévy, a touché près d’un million de lecteurs et a été vendu dans 26 pays. Cette histoire, d’une mère prête à tout pour ramener son fils à la vie, a séduit un public très diversifié et attiré le regard des producteurs de La Famille Bélier.

Dans le rôle de Thelma, maman solo ultra-déterminée, Alexandra Lamy se montre touchante et tenace, se raccrochant aux rêves de son fils pour illuminer à nouveau sa vie. L’actrice déploie une belle palette de jeu dans un registre délicat, loin de la comédie, et un environnement majoritairement peu cinématographique (la chambre d’hôpital d’un patient dans le coma). À ses côtés, Muriel Robin campe avec conviction une grand-mère réfléchie et pleine d’empathie au-delà du premier abord cassant.

Hymne au lâcher prise et à la réalisation de ses rêves les plus secrets, le film résonne avec notre époque troublée et en pleine crise de sens, même si son déroulé ne surprend guère. Si son propos est forcément inspirant, le film, à quelques exceptions près (les envolées loin de Paris), reste étonnamment sage dans sa façon de mettre en scène ce chemin de tous les défis. Et Lisa Azuelos (LOL, I Love America) aurait gagné à davantage tirer parti de ses personnages secondaires : Xavier Lacaille, Martine Schambacher et Eye Haïdara.

La Chambre des merveilles Conte sans fée De Lisa Azuelos Scénario Juliette Sales, Fabien Suarez et Julien Sandrel. Avec Alexandra Lamy, Hugo Questel, Muriel Robin Durée 1h38