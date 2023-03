”Inside” : Willem Dafoe est excellent en "Robinson" prisonnier de la Tate Modern

Conseil (de Polichinelle) aux primo-réalisateurs : si vous avez un producteur avec un bon carnet d’adresses, optez pour un acteur connu, plongez-le dans une situation singulière et un décor unique, soignez votre image et/ou adoptez un dispositif radical. Banco assuré si l’intéressé est Willem Dafoe, aussi à l’aise en Bouffon Vert dans un film de super-héros (il a repris ce rôle iconique dans le récent Spider-Man : No Way Home) qu’en second rôle inquiétant de films indé (deux performances récentes dans The Lighthouse ou The Northman).