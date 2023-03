Donjons et Dragons (D&D pour les intimes) sur tapis de jeu, ce sont des milliers d'heures d'aventures par rôles interposés, vécues par des millions d'adolescents, voire d'adultes, depuis 1974. Enfant du Seigneur des Anneaux de Tolkien (le roman), père des jeux de rôles, précurseur et vecteur de la vague de Fantasy qui a envahi les écrans vidéoludiques et audiovisuels - jusqu'à devenir un marqueur temporel et culturel dans la série Stranger Things.

Donjons et Dragons à l'écran, c'était, déjà, trois piètres films produits entre 2000 et 2012. C'est, désormais, Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs, où l'humour s'invite aux Royaumes oubliés. Rebooter le titre en 2023, après la déferlante qu'on connaît (encore l'an dernier les séries House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir), relèverait presque de la quête impossible.

Références et Easter eggs

Les deux ménestrels de service, Jonathan Goldstein et John Francis Daley (déjà scénaristes associés sur l'écriture de Spider-Man: Homecoming de Jon Watts) content la geste avec force second degré. Afin de contenter les fans ou les experts du jeu quinquagénaire, ils glissent références, clins d'oeil et autres easter eggs (le gag ultime de la baston finale est piqué au premier Avengers de Marvel). Encore faut-il attirer les hordes de profanes.

Les décors sont désormais familiers. On démarre avec une tour noire où croupissent Edgin (Chris Pine) et sa comparse Holga (Michelle Rodriguez, habituée des rôles de badass). Voleurs patentés, ils s'évadent derechef. Edgin veut retrouver sa fille, sous la garde (et la coupe) d'un ancien comparse, Forge (Hugh Grant, désormais converti aux rôles retors), et de son associée, la recommandable sorcière rouge Sofina (Daisy Head, la Genya de la série Shadow and Bone).

Quand les choses se compliquent, Edgin et Holdga font appel à Simon le (jeune) sorcier (Justice Smith, rescapé de la série The Get Down), à une druide métamorphe (ou tieffelin pour les Donjistes patentés), Doric (Sophia Lillis, vue dans Ça), et à un paladin, Xenk (Regé-Jean Page, Les Chroniques de Bridgerton).

Des voleurs et un félon nommé Forge font main basse sur D&D (en anglais, forgery signifie contrefaçon). Les amateurs purs et durs pinailleront. La constance d'Edgin à se moquer du champ lexical des sorciers et des paladins, bref de la Fantasy tout entière, était peut-être nécessaire pour alléger et rendre accessible un univers réputé complexe et ésotérique (que ceux qui peuvent réciter par coeur l'intégralité des règles de D&D lèvent la main - ils iront éplucher les patates d'Holga).

Feuille de route hollywoodienne

Le scénario n’est pas un dé à vingt faces, l’instrument du destin bien connu des joueurs de D&D. Il suit plutôt la feuille de route du blockbuster : derrière l'action, la quête est avant tout familiale (un père doit renouer avec sa fille). La lutte du bien ordinaire contre les forces obscures s'y greffe accessoirement. Pour faire simple, les auteurs doivent railler ou jeter aux oubliettes mythes et légendes du jeu (les halfelins, catégorie du jeu original, sont réduits à un caméo de Bradley Cooper, la faute à leurs cousins Hobbits qu'on a trop vus).

Des six caractéristiques des aventuriers dans le jeu original, il reste dans L’Honneur des voleurs le charisme des acteurs (Chris Pine en tête, dans un bon duo avec Michelle Rordiguez) et la dextérité des réalisateurs, habiles artisans du grand spectacle. De quoi faire un honnête divertissement sans forger un nouvel anneau de pouvoir. Les profanes pourront apprécier le cadavre exquis. Les puristes ont déjà leur slogan : donjons et pognon.

Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs Fantasy rebooté De et écrit par : Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant,... 2h14