"Kill Boksoon" : John Wick et Kill Bill en Corée

Gil Bok-soon est le bras armé d’une des familles de la pègre coréenne. Son passé la lie au parrain de son clan, Cha Min-kyu (Sol Kyung-gu). La tueuse à gages mène une double vie, présentant à sa fille le visage d’une mère de famille paisible mais dure au labeur. Elle trinque à ses succès avec une poignée de confrères, aussi admiratifs que jaloux de ses performances. Quand elle se retrouve elle-même la cible d’un contrat, tout ce que Séoul compte de tueurs se lance à ses trousses.

Kill Boksoon est un pot-pourri d’os brisés, gorges tranchées, poignards volants et balles perdues au programme (sans oublier les geysers de sang numérique). Le film vient alimenter l’algorithme coréen de Netflix. Ouvrage sans autre prétention que son spectacle en mode fast and furious dès la scène d’ouverture, un duel très virevoltant entre l’héroïne et un yakusa.

Byun Sung-hyun recycle quelques effets toujours efficaces comme les scènes d’anticipation (quand l’héroïne prévisualise ses actions à l’issue parfois fatale pour elle). Les combats hyper-stylisés (et trash) mêlent images de synthèse, mouvements de caméra et chorégraphies de haut vol (mention à la bagarre dans la gargote où Gil célèbre ses victoires). Pour tempérer cela et profiter du talent de Jeon Do-yeon, quelques scènes intimes développent la relation compliquée de Gil avec sa fille Jae-young (Kim Si-A).

L’économie du cinéma est désormais circulaire : le cinéma asiatique recycle au profit d’une plateforme de streaming mondialisée ce qu’Hollywood et ses succédanés lui ont piqué depuis près de quatre décennies. Outre Kill Bill, il y a du Nikita et du John Wick ici. On pourra regarder Kill Boksoon le sourire en coin comme une parfaite métaphore de la violence entrepreneuriale, en particulier à l’égard d'une femme dans la quarantaine. Gil doit mener sa carrière tout en étant une mère célibataire et lutter contre les plus jeunes qui ambitionnent de lui ravir sa place.

Kill boksoon repose habilement sur Jeon Do-yeon – et son statut de star de cinquante ans. L’actrice fait mouche, qu’elle tranche une tête ou tente de toucher le cœur de sa fille.

Kill Boksoon De et écrit par Byun Sung-hyun. Avec Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-A, Esom, Koo Kyo-hwan,… 2h17