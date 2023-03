Titina : Deux hommes et un chien partis à la conquête du pôle Nord

Entre Italie et Norvège, pôle Nord et Alaska, Titina déroule le fil de son intrigue, au départ assez classique, de film d’aventure et d’explorateurs. Le récit est parsemé ci et là de quelques envolées oniriques bienvenues transformant l’écran en toile expressionniste et même, par moments, en paysage stylisé à la mode nippone. Le choix de la musique jazzy traduit à la fois le côté enthousiaste et rêveur d’Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien, et le pas de côté que choisit de faire le film, afin de ne pas se cantonner à l’histoire officielle. Celle de deux esprits téméraires et courageux, mais plutôt opposés, décidant de se lancer à la conquête du pôle Nord et de l’Alaska.

À l’optimisme et à la générosité d’Umberto répondent la détermination et l’intransigeance de Roald Amundsen, explorateur déterminé et distant. Le Norvégien a contacté l’Italien afin qu’il conçoive le dirigeable qui lui permettra de mener son exploration à bien. Déjà découvreur du pôle Sud, Roald rêve en effet de poser les pieds à l’extrémité nord du globe. Il a donc besoin que Nobile l’accompagne dans cette aventure.

On suit les préparatifs du vol et le déroulement de l’expédition, un récit entrecoupé d’images d’archives en noir et blanc puisque, comme une note préliminaire le précise d’emblée, le film s’inspire d’une histoire plus ou moins vraie.

Pas aussi cabot qu'on le pense

Au-delà du ressort comique offert par le personnage de Titina, chienne maladroite, chapardeuse et gourmande qui n’en fait qu’à sa tête, le film pousse à la réflexion sur la vanité et l’orgueil, sources de bien des échecs et de catastrophes humaines. Le minuscule Mussolini, épris de médailles et de cérémonies à sa propre gloire ou, dans un coin de l’écran, le représentant du clergé silencieux et discret proposent un regard décalé sur l’Italie du siècle dernier. Offrant une résonance à ce récit d’aventures bien au-delà de la facétie de ses protagonistes.

Comme de nombreux Norvégiens, la réalisatrice Kajsa Næss connaissait les hauts faits de l’explorateur polaire Roald Amundsen, mais la découverte de la véritable histoire du dirigeable Norge l’a poussée à vouloir amender quelque peu l’histoire officielle. Un récit au point de vue résolument original, en partie réalisé en Belgique, qui plaira aux aventuriers de tous les âges.

★★ Titina Aventurière malgré elle De Kajsa Næss Scénario Per Schreiner Avec la voix française de Raphaël Personnaz Durée 1h20