"Les Trois Mousquetaires" : c’est Dumas qu’on assassine

Grand écart

L’entreprise tient du grand écart : vouloir défendre le patrimoine littéraire français en prétendant le dépoussiérer à l'aune des standards mondialisés. L’entreprise est, aussi, à double tranchant à l’heure des guerres culturelles.

Moderniser une telle oeuvre risque de fâcher les conservateurs à force de libertés. Au passsage, les scénaristes se font plus royalistes que Dumas. Ils semblent oublier que ses Mousquetaires cherchaient moins à sauver l'honneur de la France et de la monarchie qu'à protéger de l’opprobre d'une élite bigote une reine infidèle en rupture d’un mariage politique (rôle dans lequel il est amusant de retrouver la récente Sissi Vicky Krieps).

La trame reste fidèle : avec le duc de Buckingham, les ferrets compromettants, les intrigues du fourbe Richelieu. Comme plus personne ne lit Dumas, on peut se permettre d’en rajouter une petite couche sur les guerres de religion, les bigots de la Cour et de se fendre en guise de feu d’artifice final d’un complot très kennedyen sur fond de mariage royal. On est là pour en mettre plein la vue : pas besoin de se la jouer crédible.

Côté casting, ça vole haut mais ça témoigne, aussi, des limites du cinéma hexagonal quand il veut se la péter. Vincent Cassel et François Civil sont trop vieux pour leur rôle respectif. Romain Duris décline sa partition de Casanova cynique qui commence à sentir la naphtaline. Vicky Krieps passe d’impératrice d’Autriche à reine de France, tout aussi malheureuse dans ses atours, mais avec moins à défendre ici. En Louis XIII évaporé, Louis Garrel n’a pas grand-chose à faire. Mais au moins évite-t-il de jouer les folles royales. Quant à Eva Green, elle endosse le costume de l’âme damnée de Richelieu. Rien de très neuf pour elle aussi mais on l’a déjà vue plus subtile.

Manque de panache

Le bât blesse surtout sur la tonalité de l’ensemble : le film manque du panache, de l’humour et du lyrisme qui ont fait de Dumas le maître et modèle du roman historique français. Martin Bourboulon (Eiffel) n’offre en alternative qu’une noirceur en demi-teinte, des combats qui se veulent plus nerveux mais en deviennent illisibles à lorgner vers Hollywood et l’Asie sans arriver à leur jarret.

D’Artagnan se la joue zombie ressuscité en début de film, pourfend sec les sbires du cardinal lors de son duel avorté avec Athos, Porthos et Aramis. Le premier se réveillera aux côtés d’un cadavre de femme que n’aurait pas renié Jack l’Éventreur, le second est bisexuel (c’est Dumas qu’on assassine pourront hurler les tradis) et le troisième torture (avec un crucifix) un pauvre hère. Pour un film aux prétentions de divertissement de masse, on a vu plus digeste…

Les Trois Mousquetaires – d’Artagnan De Martin Bourboulon Scénario Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Vicky Krieps,… 2h01