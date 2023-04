"Super Mario Bros” : L'équipe du film a, sans doute, beaucoup tâté des consoles Nintendo

Quarante millions d'exemplaires vendus plus tard, le cinéma restait à conquérir. Une première adaptation en prises de vue réelles (avec Bob Hoskins sous la casquette du petit plombier italien) s'est soldée en 1993 par un game over sans appel de la critique et du public. Trois décennies plus tard, l’eau a coulé sous les ponts de la pop culture et Mario revient en film d’animation. Une alliance a été scellée entre Illumination (le studio derrière les très populaires Minions) et Nintendo, la compagnie multimillionnaire qui édite le jeu.

En version animée, même en 3D, Mario est plus proche de ses racines pixellisées. On peut parier que nombre d’animateurs et techniciens qui ont œuvré sur ce film ont tâté des consoles Nintendo dans leur jeunesse et leur doivent leur vocation. Ils servent le projet avec abnégation : c’est une aventure au long cours, la rencontre maline entre un univers de jeu vidéo et les standards du conte de fée – royaume oublié, princesse, créatures diverses…

Pour faire bonne mesure, la patte humoristique d’Illumination sert idéalement les Koopa Troopa (tortues ailées croisées avec Yoda et Kermit la grenouille) et les Toad (créatures mycologiques schtroumpfesques qui peuplent le Royaume Champignon).

Récit des origines

Sorte de récit des origines, le film débute avec un Mario qui n’est pas encore “Super”. Avec son frangin Luigi, il tente de lancer sa carrière de plombier dans leur Brooklyn natal. Une fuite géante des égouts les précipite dans un monde parallèle où ils sont séparés. Luigi tombe entre les griffes du démoniaque Bowser. Mario échoue au Royaume des Champignons. Il s’allie à la princesse Peach afin de libérer son frère et sauver ces royaumes enchantés de Bowser.

Malin, le film fourmille de personnages que les joueurs de tous âges ont croisés ou affronté dans des parties frénétiques. Décors et objets divers sont tout aussi familiers. Les “power ups” sont de la partie. Ces icônes cubiques procurent un bonus de pouvoirs spéciaux (après avoir ingurgité des... champignons !). Plus tard, Mario et ses alliés utiliseront des Mario Karts. Un océan voisin abrite une créature monstrueuse.

Réinvention

Le scénario intègre les parcours d’obstacles caractéristiques des jeux de la franchise – et les sauts caractéristiques de Mario – un bras et une jambe en extension. On retrouve notamment l’iconique duel avec Donkey Kong sur des échafaudages – avec tonneaux en guise de projectiles.

On a modernisé ce qu’on peut : Peach est toujours vêtue de rose, mais n’est plus qu’une belle en détresse. Elle tient désormais son rang de fière battante dans les bagarres, aux côtés de Mario et Cie. L’aventure tient la route, sans chercher à réinventer la mécanique linéaire (mais exponentielle) du gameplay et des épreuves affrontées sur console.

Côté voix, la version anglaise est cinq étoiles : Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Seth Rotgen (Donkey Kong), Anya Taylor-Joy (Peach), Keegan-Michael Key (Toad),… Gageons que, contrairement à 1993, il n’y aura pas de “game over” cette fois mais un “Play it again, Mario”. La franchise a encore son lot de personnages secondaires et d’antagonistes en réserve – par exemple les frères maléfiques Wario and Waluigi.

Prévu initialement en septembre 2021, ce Super Mario Bros. fut reporté d'abord au 21 décembre 2022, puis à ce printemps 2023. Dans l’intervalle, le parc d’attractions Universal d’Hollywood a ouvert, fin 2022, son Super Nintendo World, dont le petit plombier italien de Brooklyn est la vedette. Le timing est parfait pour une pluie de royalties sur fond de la petite musique électronique de bingo qui accompagne les victoires de Mario. Au bénéfice, entre autres, du créateur du jeu : à 70 ans, Shigeru Miyamoto est encore l’heureux producteur de ce film.

Super Mario Bros. le film Gameplay De Aaron Horvath, Michael Jelenic Scénario Matthew Fogel Avec les voix anglaises de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy,… 1h32