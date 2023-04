"Emily" ou les tourments cachés de la famille Brontë

Dans cette famille passionnée par les arts et les lettres, le père, dévasté par la mort de son épouse et en quête constante de dignité et d’excellence pour sa famille, voit en son fils Branwell (Fionn Whitehead) et sa fille Emily (Emma Mackey) de potentiels fauteurs de troubles ou vilains petits canards. Une situation qu’il gère avec intransigeance et sécheresse. Malgré ses élans contraires, Emily n’aura de cesse de rechercher l’amour de son père.

Considérée comme étrange par les gens de son village et même par certains membres de sa famille, Emily est une jeune fille farouche, n’aimant ni les nouvelles rencontres, ni les nouveaux lieux. Au grand désespoir de son père qui la voyait suivre les traces de son aînée et se former pour devenir institutrice. Mais loin de sa campagne battue par les vents, Emily se sent perdue et asphyxiée “comme un poisson hors de sa mare”. Sa vie tout entière est régie par les histoires qu’elle invente et par l’écriture de poèmes, même si la vivacité et l’incandescence de ceux-ci ébranlent parfois ceux qui les découvrent.

Une ode à la création

Dans cette société très fermée et conservatrice, la liberté de ton de la jeune fille, encouragée par son frère, choque les esprits bien-pensants du petit village d’Haworth dans le Yorkshire. L’arrivée d’un jeune vicaire (Oliver Jackson-Cohen) émeut la société féminine, mais Emily n’en a que faire et se rit des minauderies auxquelles toutes ses semblables s’adonnent. Sa riche vie intérieure ne se satisfait ni de la mièvrerie, ni des faux-semblants et son caractère entier et tempétueux semble parfaitement en adéquation avec son cadre de vie austère.

Le lien établit entre sa vie et son roman est examiné avec soin par Frances O’Connor. Emma Mackey (découverte dans Sex Education) s’efface avec grâce derrière l’image énigmatique et tourmentée de la grande autrice. Sa prestation habitée et fiévreuse permet de comprendre de l’intérieur les espoirs et histoires qui hantaient l’esprit de l’autrice et ont nourri son écriture.

En choisissant de se concentrer sur les circonstances supposées qui ont mené la jeune femme à écrire son unique chef-d’œuvre, Wuthering Heights, et sur sa relation secrète avec un vicaire, Frances O’Connor réussit un premier film moderne, tumultueux et maîtrisé à l’image de son héroïne. Cette biographie, dont elle signe aussi le scénario, est rehaussée de touches baroques et macabres qui renvoient à l’atmosphère du roman : le jeu sur le son et les voix permettant d’entrer habilement dans l’espace mental des protagonistes.

Le film, présenté en avant-première au festival de Toronto, a séduit le public même si les spécialistes de la littérature pourront aisément dénoncer les libertés prises avec la réalité.

★★★ Emily Instants suspendus Réalisation & Scénario Frances O’Connor Avec Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead... Durée 2h10