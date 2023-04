Rebecca Marder illumine "De Grandes Espérances", thriller de Sylvain Desclous qui sonde le petit monde politique

Rebecca Marder, brillante dans sa quête viscérale

Les Grandes espérances du titre sont celles de Madeleine (Rebecca Marder) issue (d’une famille monoparentale et) d’un milieu social bien moins privilégié que celui d’Antoine. Ambition, détermination, jusqu’au-boutisme, irrépressible besoin de s’élever et de poursuivre son but constituent la colonne vertébrale extrêmement solide de l’étudiante. Une jeune fille au visage parfaitement lisse mais au caractère bien trempé dont Rebecca Marder parvient de façon subtile et quasi imperceptible à traduire les pensées et les états d’âme. La facilité avec laquelle elle manie les micro-expressions et changements de ton est saisissante. La comédienne brille par son jeu minimaliste et naturel, extrêmement précis et expressif.

Face à elle, Benjamin Lavernhe campe un jeune homme de bonne famille, un peu veule et inconséquent, bien trop mou pour se prendre en main après le drame. Le film pose bien sûr la question du rapport au mensonge et à la culpabilité, mais aussi celui de la solidité de nos relations (amoureuses) en cas de dilemme ou de drame.

Ce scénario retors et parfaitement huilé développe un art consommé de l’ellipse qui permet de ne pas trop en dire et de laisser résonner sa petite musique auprès du spectateur. Il est rare de voir un film français mariant ainsi parfum de thriller et trame résolument sociale, à l’instar de ce que réussissent si bien les Britanniques.

Avec une économie de mots et d’explications dont beaucoup de longs métrages feraient bien de s’inspirer, Sylvain Desclous impose les termes de son film interrogeant les dessous de l’ambition personnelle et les règles du monde politique. Il prolonge ainsi les réflexions proposées dans son premier film Vendeur (2016) qui examinait déjà les rouages de la réussite, mais aussi dans son documentaire La campagne de France (2022) sondant déjà la difficile fidélité des hommes à leur idéal politique.

★★★ De Grandes Espérances Thriller social et politique De Sylvain Desclous Scénario Sylvain Desclous, Pierre Erwan Guillaume Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Marc Barbé Durée 1h45