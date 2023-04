Rebecca Marder: "J'ai pris le train en marche à mes risques et périls"

“C’est un rôle que j’aime beaucoup. Ça me touche vraiment que vous vous en souveniez si bien… C’est vraiment ce qu’on ne devrait jamais faucher en plein vol : l’élan de vie et de la jeunesse.” Une situation malheureusement extrapolable bien au-delà de l’horreur de la Shoah. “C’était un parti pris de Sandrine de ne pas faire une reconstitution trop stricte pour montrer que le monstre est tapi dans l’ombre. Nous, non plus, on ne sait pas ce qu’il va nous arriver. Sandrine a pensé aux jeunes qui étaient dans le Bataclan, aux jeunes bloqués par le Covid, aux jeunes migrants ou aux jeunes Ukrainiens, aux jeunes femmes en Iran et en Afghanistan. Tous ces jeunes stoppés net dans leur élan” et dont la jeunesse est irrémédiablement volée, anéantie.

Ce personnage d’Irène lui fait songer aussi à Simone Veil qu’elle interprète dans ses jeunes années dans le film d'Olivier Dahan. "Elle garde la foi en l’humanité et prend son destin en mains de manière hors du commun. Dans Les goûts et les couleurs, je jouais une jeune chanteuse qui quitte son métier de musicienne parce qu’elle ne veut pas vendre son âme au diable et qu’elle a du mal avec les jeux du showbiz et le storytelling. Elle est assez droite dans ses bottes et assez claire sur ce qu’elle veut. Et puis, le film de François Ozon, où Pauline, la jeune avocate, travaille à la libération de la parole…”

Cet itinéraire de jeune fille déterminée se poursuit aujourd’hui avec De Grandes espérances, le film de Sylvain Desclous qui met en lumière une prise en mains de son destin par "une jeune fille qui veut échapper à sa condition. Cela tient aussi de la tragédie grecque puisque Madeleine est ramenée à son destin par ce terrible accident en Corse. Mais quand on découvre la jeune étudiante, on se dit qu’elle est promise à un avenir radieux. On se dit qu’elle va échapper à sa condition sociale pas très aisée, voire prolétaire. Elle est major de sa promo à Sciences Po. Tous les rêves sont permis.” D’autant qu’on perçoit que dans son parcours de vie, il y a déjà eu des événements douloureux et difficiles. "Cela vire quasiment à l’obsession folle ce rêve de l’ENA. Elle veut accéder au pouvoir non pas pour le pouvoir mais pour changer le monde. Madeleine a encore des idéaux, de l’espoir et une foi en l’avenir.”

"J’ai eu cette révélation récemment concernant ce fil rouge, note la comédienne. Pourtant le film sur Simone Veil, je l’ai tourné en 2019, il a mis du temps à sortir avec le confinement. Les films sortent petit à petit…” Et dessinent sa trajectoire d’actrice passionnée, engagée. Il faut dire que cela fait dix-sept ans déjà que Rebecca Marder fait du cinéma, dont sept années passées sous les ors de la Comédie-Française. “Et c’est la première fois, depuis deux, trois ans, qu’on me confie des rôles avec des trajectoires aussi longues, des vrais rôles principaux” s’enthousiasme-t-elle.

Qu’il s’agisse d’Irène (Une jeune fille qui va bien), de Simone (Veil), de Pauline (Mon Crime) ou de Madeleine (De Grandes espérances), ces personnages de jeunes filles qui décident de saisir leur chance pour changer de destin lui vont comme un gant. La jeune avocate Pauline saute dans le train en marche et grâce à sa sagacité et à son éloquence, elle inverse la tendance en défendant avec poigne son amie accusée de meurtre. Malgré le secret et l’angoisse, Madeleine s’investit à fond dans son travail auprès d’une élue de la République prête à changer la loi en faveur des travailleurs… Ces sauts dans l’inconnu ressemblent à celui que Rebecca Marder a fait en quittant la Comédie-Française après sept ans de bons et loyaux services. Un culot qui en dit long sur son envie de découvertes et de nouveaux défis.

"Choisir de quitter l’institution en peine crise mondiale, c’était un gros défi, un grand tournant de vie", reconnaît-elle. Entrer au Français sur audition lorsqu’elle était encore au TNS (Théâtre national de Strasbourg), était pourtant un rêve. "Cela vous donne une colonne vertébrale, cela muscle, je ne pouvais pas rêver mieux comme endroit. Mais au bout de sept ans, je me suis raccrochée à toutes sortes de coïncidences niaises : sept ans, c’est l’âge de raison, le renouvellement des cellules, sept ans de réflexion… Je me suis dit que si je ne partais pas à vingt-sept ans, j’aurais ensuite d’autres responsabilités qui feraient que j’aurai davantage peur de partir, car c’est vraiment le luxe de l’acteur de jouer tout le temps. Parfois, on joue six fois par week-end dans quatre pièces différentes, mais j’avais aussi envie de connaître autre chose, de chercher qui je suis sans la particule de grand honneur “de la Comédie-Française”. J’avais envie d’apprendre à me connaître. Sept ans, c’est long dans la carrière d’un jeune comédien. J’avais peur de me laisser donner la becquée et d’avoir le cerveau qui végète. J’avais envie d’initier un peu les choses. Avant, j’écrivais et je voulais mettre en scène. Mais là, on est dans un tel flot... En même temps, c’est grisant d’être en contact avec tous ces artisans. Mais je suis heureuse d’être un peu plus libre aujourd’hui car on m’a fait confiance. On m’a offert des rôles avec des trajectoires inouïes. J’ai pris le train en marche à mes risques et périls.”

"En revanche, cela fait trois fois que je joue quelqu’un qui sort de Sciences Po. On projette sur moi des personnages qui ont fait beaucoup plus d’études que moi", plaisante-t-elle.

"J'ai mis du temps à assumer que je voulais faire ce métier"

"J’ai fait ce métier de façon peut-être trop innocente. J’ai toujours eu envie de le faire, mais j’ai mis du temps à assumer que je n’allais faire que cela. Parce que j’avais l’impression cela restait un rêve : un métier aléatoire et difficile." Repérée dans sa chorale d’arrondissement pour son premier film, Rebecca Marder est suivie par le même agent depuis ses dix ans. Dix-sept ans plus tard, son enthousiasme reste intact et se marque même en entretien. “Oui, exactement. Oui, complètement.” Rebecca Marder pratique une écoute très active et impliquée de son interlocuteur. Entre son père “très fier” et sa mère “très inquiète”, la jeune comédienne s’est frayé un chemin. Au culot et au travail, comme Simone, Pauline et Madeleine à qui elle a donné vie.

“C’est un métier où on est soi-même inquiet et on passe la moitié de son temps à rassurer les autres qui craignent qu’on finisse à la rue”, constate-t-elle. Les propositions et rôles de ces deux dernières années devraient rassurer ses proches. D’autant qu’au printemps, Rebecca Marder retourne au théâtre. “Je vais jouer pour Marcial Di Fonzo Bo !” Elle reprend son pas de deux avec la scène dans Tango y tango, de Santiago Amigorena, du 10 au 27 mai au Théâtre du Rond-Point.