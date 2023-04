“To Leslie” : la descente aux enfers d’Andrea Riseborough

Six ans plus tard, fauchée comme les blés, elle se fait expulser sans ménagement d’un motel minable. Elle noie sa colère dans un bar, aguiche quelques garçons. Elle n’a pas encore bu le calice de la déchéance jusqu’à la lie. Après avoir retrouvé son fils James (Owen Teague) pour le décevoir aussitôt, elle échoue dans son bled natal. Elle y est considérée comme une pestiférée, à commencer par ses proches, Nancy (Allison Janney) et Dutch (Stephen Root), qui ont élevé James quand elle est partie à la dérive.

Rôle “à oscar”

To Leslie est le film qui a valu à Andrea Riseborough sa nomination contestée à l’oscar 2023 de la meilleure actrice. Surprise ? Leslie est le prototype du rôle “à oscar”. Outre les biopics, l’Académie n’aime rien tant que les interprétations de figures borderline ou à bout de souffle.

L’actrice britannique, vue dans Bloodline sur Netflix ou aux côtés de Tom Cruise dans Oblivion, est convaincante en fille texane, fleur fanée prématurément, alcoolique imbibée jusqu’à la moelle. Cheveux en bataille, tantôt la larme à l’œil, tantôt la bille aux lèvres ou la rage au ventre, elle passe de l’écervelée encore glamour à l’épave chétive en gueule de bois.

Réalisateur sur des séries à succès (13 Reasons Why, Better Call Saul, qu’il a aussi produit), Michael Morris signe ses débuts au grand écran en empruntant le chemin connu du ciné indé américain : celui qui montre les prétendues “vraies gens”, loin des exploits superhéroïques, des odyssées intergalactiques ou des romcoms au soleil.

Lendemains qui déchantent

Le registre obéit à ses propres codes : descente aux enfers, rencontre d’un bon Samaritain (Marc Maron), déjà flanqué d’un autre exclu (Andre Royo), la quête de rédemption et ses écueils, jusqu’à une porte ouverte un brin trop sentimentaliste qui ressemble à une peinture surannée d’Edward Hopper.

Sous la surface du récit convenu affleure un propos plus profond, réflexion sur les lendemains qui déchantent au pays du roi dollar. Leslie a incarné dans sa communauté l’American Dream absolu : décrocher la timbale. Suivant les préceptes consuméristes, elle a tout cramé. Est-ce son alcoolisme que lui reprochent hypocritement celles et ceux qui faisaient la fête avec elle naguère (et trinquaient à son magot) ? Ou de leur renvoyer l’image décuplée de leurs propres échecs ?

To Leslie Drame De Michael Morris Scénario Ryan Binaco Avec Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron,… 1h59