Le jour, Pauline (Laure Calamy) est formatrice psychologue dans un centre qui permet aux mauvais conducteurs de tenter de récupérer des points sur leur permis. La nuit, munie de ses gants en cuir noir et de sa cagoule blanche, elle se transforme en justicière de la route, dégommant les chauffards sous couvert de prévention routière. La route a arraché à Pauline l’homme qu’elle aimait. Un traumatisme qui continue à la hanter. Dans le cadre de son travail, la voilà forcée de croiser la route de Jean-Yves Lapick (Tchéky Karyo), fan de vitesse et de conduite sans ceinture, le type même du chauffard sans scrupule ni remords qui l’insupporte.

Pour son nouveau projet, Jonathan Barré (Les Vedettes, La folle histoire de Max et Léon) retrouve David Marsais et Grégoire Ludig, ses complices du Palmashow. Choisissant de marier polar et comédie, le cinéaste s’en donne à cœur joie et livre un long métrage truffé de clins d’œil et de références cinéphiles (Drive, Fargo, Les Oiseaux,...). Si le duo de flics, pas très futés mais contents d’eux, fonctionne vraiment bien, grâce à la qualité et à la complicité des ses interprètes, on ne peut pas en dire autant de tous les personnages secondaires de son intrigue, à l’humour parfois approximatif et au profil insuffisamment dessiné ou, au contraire, caricatural.

C’est dans ses ramifications au-delà de la comédie policière que ce film parodique peine à convaincre, faute de creuser suffisamment tous ses personnages et en laissant certaines intrigues s'enfoncer sur un terrain trop balisé. Dommage...

★ Bonne conduite Polar & parodie De Jonathan Barré - Scénario Jonathan Barré, Laurent Vayriot - Avec Laure Calamy, Grégoire Ludig, David Marsais, Tchéky Karyo Durée : 1h35.