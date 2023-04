"La vie pour de vrai": Charlotte Gainsbourg, parfaite et touchante en fausse ingénue un peu barrée

On peut appréhender La vie pour de vrai, huitième film écrit, réalisé et interprété par Dany Boon, de deux manières. L’une, cynique et radicale, comme une comédie aux ressorts prévisibles, aux facilités sentimentales, aux embardées inutiles (une scène de tôles froissées, précisément). L’autre, plus mesurée et réconfortante, comme une nouvelle variation autobiographique autour de son auteur : après le Ch’ti, après l’hypocondriaque, celui qui veut être aimé et réparer ses contemporains.

Trident qui débarque à Paris, guitare sèche et sac à dos en bandoulière, c’est Daniel Hamidou déposé par son père kabyle dans la capitale. Le futur Dany Boon en découvrira tout aussi vite la dureté.

Le quinqua naïf jusqu’à l’excès, qui a vécu retiré du monde et ne sait pas conduire, a des échos du Mister Chance d’Hal Ashby avec Peter Sellers, “choc émotionnel” du réalisateur quand il était gamin.

Les multiples allusions au repli émotionnel des Parisiens appuient le credo de tous les films du natif d’Armentières : la fraternité, le souci des autres (titre d’un livre de chevet du réalisateur). Le message semble tellement inaudible dans la France de 2023 qu’il force le respect. Trident qui invite les passagers d’une rame de métro à applaudir les entrants, c’est l’humoriste qui veut “faire rire pour faire du bien, car les premiers rires du public [l]’ont réparé”. Le happening de la scène fait rêver.

L’écrin du Club Med qui a fait de Trident un spécimen révolu d’homo sympaticus est une métaphore de la bulle de nostalgie où Boon aime emmener le spectateur, celle des comédies candides d’antan. Quand il saisit sa guitare pour une chanson d’amour en vers simples comme une salade de fruits (jolie, jolie), on pense à Bourvil. Son duo avec Charlotte Gainsbourg éveille la mémoire de celui de Jane Birkin avec Pierre Richard, autre figure tutélaire (La moutarde me monte au nez) .

Le choix est avisé tant l’actrice emporte le film dès qu’elle y entre. Son nom est le premier à apparaître au générique de fin. Puisqu’on a laissé le cynisme au vestiaire, on y lit autre chose qu’une obligation contractuelle : l'élégance de la reconnaissance.

La vie pour de vrai Comédie De et écrit par Dany Boon. Avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad Merad,… 1h30