Le cinéma belge s’impose à l’étranger et rêve de jours (encore) meilleurs

La nouvelle de la sélection de cinq longs métrages majoritaires, donc d’initiative belge, pour la 76e édition du festival de Cannes met en effet les esprits en joie. Avec des films comme Augure de l’artiste multidisciplinaire Baloji (acteur, musicien et réalisateur) dans la section Un certain regard, L’autre Laurens de Claude Schmitz et Mambar Pierrette de Rosine Mbakam, tous deux retenus pour la Quinzaine des cinéastes. Et Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï ainsi que Le Syndrome des amours passées d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, nommés pour la Semaine de la critique, le cinéma belge affirme sa pertinence au sein du concert des nations cinéphiles.

L’heure est même plutôt à l’optimisme grâce aux nouveaux financements représentés par la signature du décret SMA (Services de médias audiovisuels) qui pourrait apporter de 12 à 25 millions d’investissements supplémentaires afin de continuer à soutenir la vitalité et la diversité du cinéma belge.

Nouveaux contributeurs extérieurs

Une enveloppe globale audiovisuelle record de plus de 41,6 millions d’euros, contre 35,33 millions en 2021, a ainsi été mise à disposition du secteur au cours de l’année écoulée, ressort-il du bilan 2022 du CCA. Si la contribution de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) représente 55 % de cette manne (soit 22,85 millions) le reste émane des opérateurs dits extérieurs, à savoir : Netflix, Amazon, Apple, Google, Disney, HBO Europe, mais aussi TF1 et Canal +,… dont la contribution est passée de 11,8 à 18,8 millions et qui contribuaient à la production pour la première fois en 2022.

“Sur les 597 projets de films examinés en 2022, contre 660 en 2021, 186 promesses d’aide ont été octroyées, soit un taux de sélection de 31 % sur l’ensemble des demandes (26 % en 2021)”, a détaillé le CCA. Ces aides ont notamment porté sur 29 longs métrages de fiction en écriture, 14 en développement et 32 en production. Un soutien financier a également été apporté à 31 courts métrages de fiction, 63 documentaires, 12 films expérimentaux et 5 longs métrages réalisés dans des conditions de production légères.

Côté séries, 3,82 millions d’euros ont été investis par la FWB et la RTBF dans les productions belges en 2022. Six projets de séries ont ainsi été aidés à l’écriture, six au développement et une en production tandis que trois séries belges – Pandore, Des Gens bien et Attraction – étaient primées dans des festivals étrangers. Un résultat d’autant plus encourageant que le nouveau Fonds FWB-RTBF pour les séries s’ouvrira fin 2023 à de nouveaux diffuseurs et à de nouveaux contributeurs extérieurs.

Avec 1553 sélections en festivals, 329 prix récoltés et 356 ventes en salles et en VOD, le cinéma belge tire son épingle du jeu. Tandis que la reprise de la fréquentation en salle a été soutenue grâce à un trio de films Tori et Lokita des frères Dardenne, Nobody has to know de Bouli Lanners et Yuku et la fleur de l’Himalaya d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin.

Nouveaux chantiers et hausse de la TVA ?

“Tous les quatre ans, toutes les conventions sont remises à plat ce qui entraîne le plus souvent une augmentation de l’enveloppe disponible” a rappelé Jeanne Brunfaut. Pour mieux accompagner les évolutions du secteur, le CCA a aussi développé divers nouveaux appels à projets pour des productions légères, pour de nouvelles écritures (tels les clips musicaux), pour le développement de jeux vidéo, mais aussi pour la numérisation de contenus audiovisuels et sonores.

De nombreux chantiers sont en cours notamment pour favoriser la diversification des contenus (comédies, horreur, teen movies ou, au contraire, fictions destinées aux enfants), la mise sur pied de coaching et de masterclasses sur le thème de la diversité et la sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne à la question de la durabilité et au respect de l’environnement.

Tous ces défis ne doivent pas faire oublier que le ciel n’est pas sans nuages et que l’annonce du possible relèvement de la TVA sur les produits culturels constitue une lourde menace pour un secteur déjà durement éprouvé par la crise sanitaire et la crise énergétique.