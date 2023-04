Quels films belges ont été les plus vus en 2022 ?

Les films belges ont ainsi été suivis par 165 205 spectateurs, ce qui représente une augmentation de 84 % par rapport à 2021, année forcément catastrophique en termes de fréquentation. En 2022, 25 films francophones ont été aidés par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA) : soit 11 fictions, 2 films d’animation et 12 documentaires.

Les frères Dardenne, Bouli Lanners ou Lukas Dhont ?

Parmi ces 25 longs métrages, le trio de tête des films les plus vus est composé de Tori et Lokita, le dernier film des frères Dardenne avec 40.052 entrées. Il est suivi par Nobody has to know, le très beau drame de Bouli Lanners avec 28.125 entrées et par Yuku et la fleur de l’Himalya, film d’animation très poétique qui a généré 13 973 entrées.

La situation en France est un peu différente puisque le film belge francophone le plus vu est celui de Bouli Lanners, Nobody has to know, avec 140 396 entrées, suivi de Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, avec 129 459 entrées, mais la médaille de bronze revient toujours à Yuku et la fleur de l’Himalya, le film d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin avec 101 799 entrées.

En tout, ce sont 574.122 spectateurs français qui sont allés à la rencontre du cinéma belge francophone, représentant une hausse de fréquentation de 31 %.

Côté flamand, c’est bien entendu le film Close de Lukas Dhont qui occupe la première marche du podium avec 270.696 entrées, suivi de Rebel, d’Adil El Arbi et Bilall Fallah avec 110.000 entrées et Nowhere, de Peter Monsaert avec 13.951 entrées.

En tout, ces films d’initiative belge flamande ou étrangère, aidés par le CCA, ont généré 339.637 entrées. En France, c’est également le film Close de Lukas Dhont qui arrive sur la première marche du podium avec 207.231 entrées.