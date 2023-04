Des plaines d’Italie aux sommets d’Argentine, "La légende du roi crabe" renoue avec le cinéma classique

Structuré comme un diptyque, qui alterne la pastorale anarchiste avec le western hidalgo, La légende du roi crabe retrace la rébellion de Luciano face aux abus du prince local puis son exil en Argentine, terre alors de tous les possibles, où l’hère recherche un trésor mythique guidé par le déplacement laborieux d’un crabe.

Les réalisateurs italo-américains Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis marchent sur les traces du Werner Herzog des années 1970 – celui d’Aguirre, la colère de dieu, de Fitzcarraldo – derniers explorateurs d’un cinéma qui brasse réel (les habitants du petit village de Vejano jouent leur propre rôle) et les mythes (la légende du roi crabe est authentique) pour une odyssée sans effets spéciaux qui rend la rosée, la brume, les embruns, l’effort physique palpables.

Horizons perdus

Sélectionné à ce qui était encore la Quinzaine des réalisateurs l’an dernier (rebaptisée depuis Quinzaine des Cinéastes), La légende du roi crabe prolonge la tradition orale d’une fable (les deux réalisateurs lui ont consacré un documentaire, Il Solengo, en 2015) par la puissance visuelle du cinéma classique : grands espaces vierges et péripéties romanesques (une fusillade à flanc de montagne convoque la mémoire des grands westerns populaires).

Entamé comme une parabole politique, La légende du roi crabe s’en écarte pour la quête des horizons perdus d’un cinéma d’aventure naturaliste. Tout comme Luciano se révolte contre les murs et les portes que dresse le prince dans une campagne jadis ouverte à tous, Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis refusent les codes et barrières d’un cinéma désormais enfermés dans des formules et des recettes. Suivre la démarche sinueuse du crabe revient à buter sur des écueils mais, aussi, à retrouver un trésor oublié depuis longtemps.

"La légende du roi crabe" - De et écrit par Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis. Avec Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Severino Sperandio, Bruno Di Giovanni,… 1 h 46