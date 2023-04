Jean Dujardin dans la tête d’une baleine

Les gardiennes de la planète s’inspire de la trame du poème Whales Nation d’Heathcote Williams, ode à la mer, au vivant, à la sauvegarde de la planète et de ses gardiennes, les baleines. Pétri de ces bonnes intentions, le film de Jean-Albert Lièvre n’atteint pas toujours la même puissance poétique et évocatrice, malgré de très belles images sous-marines et l’une ou l’autre belle idée (comme celle d’inverser un plan de baleines nageant sous la surface de l’eau qui, dès lors, glissent “sur” elle, rappel de leur origine de mammifères terrestres : elles ont suivi le chemin inverse des vertébrés marins qui ont donné naissance aux humains).