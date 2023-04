Un mariage intime vire à la fête décadente

Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? On avait le titre de la comédie de Philippe de Chauveron aux lèvres en sortant de la salle. C’est à peine moins subtil entre la famille africaine hyper-religieuse et le père de la mariée sugar dady et la mère LGBT. Notre tout tout petit mariage a réussi la gageure de mettre toute l’assistance d’accord – et pas que les pisse-vinaigre de critiques blasés par le tout venant de la comédie française…

Il y a longtemps qu’elle ne fait plus de cinéma mais des produits préformatés pour la télévision (de grand-papa, moribonde). Frédéric Quiring (film précédent, ça ne s’invente pas : La Très Très Grande Classe) s’échine à lui donner un style contemporain, avec sa mise en scène Face Time. C’est aussi relou que si Elisabeth Borne s’essayait au slam et pénible qu’un discours aviné de mariage. On n’échappe à aucun cliché, pas même aux Lacs du Connemara de Sardou. Au moins, à la télé, on peut zapper…

Notre tout tout petit mariage De Frédéric Quiring Scénario : Frédéric Quiring Avec Ahmed Sylla, Camille Lou,… 1 h 30