"Alma Viva" : La jeune fille et la mort

Figure centrale, Salomé (Lua Michel, fille de la réalisatrice et pilier du film), neuf ans, passe les vacances dans le village du nord-est du Portugal d’où est originaire sa mère (Jacqueline Corado). Elle retrouve sa grand-mère, Avó (Ester Catalão), personnalité vivante et libre, un peu fantasque, qui croit à l’invisible et le transmet à sa petite-fille (”tu as le corps ouvert, les démons peuvent entrer”, lui dit-elle). Elles regardent la télévision, dansent (Salomé apprend le twerk à Avó), font leur toilette intime… Ultimes instants de partage : Salomé recueille bientôt le dernier souffle de sa grand-mère.

S’entremêlent à partir de ce deuil deux récits, habilement complémentaires et tous deux perçus à hauteur de Salomé. D’une part, on suit la famille, notamment la mère et la tante de la fillette, qui se déchire autour de l’héritage, modeste, et le partage des frais de funérailles : qui va payer la pierre tombale ? On règle les comptes, entre la soeur partie en France et celle restée au village pour s’occuper de sa mère…

D’autre part, les croyances d’Avó infusent en Salomé, qui absorbe comme éponge tout ce dont elle est témoin. Elle découvre des secrets (celui de sa tante Fatima, notamment), les tabous familiaux se révèlent. Une phrase clé du film unifie ces deux axes narratifs : “Les vivants ferment les yeux des morts, et les morts ouvrent les yeux des vivants”.

Superstitions et sorcières

Pendant ce temps, le corps de la défunte se décompose, les mouches envahissent la maison et les rancœurs se réveillent. La grand-mère n’avait pas bonne réputation dans le village. Salomé semble hantée (possédée ?) par l’esprit de la défunte.

Dans le village, les pavillons contemporains côtoient les vieilles pierres. Les superstitions y vont encore bon train, de celles qui menaient les bruxos, les sorcières, au bûcher. Pour l’enfant, croire que sa grand-mère était une sorcière recèle l’espoir que son âme reste vivante en elle – comme le suggère le titre portugais – variante païenne de la vie après la mort.

Salomé (Lua Michel) et sa grand-mère (Ester Catalão) : une relation fusionnelle au-delà de la mort. ©Cinéart

Se pose en toile de fond la question de l’opprobre qui cible les femmes libérées – rengaine séculaire, elle aussi. Salomé, dans les Évangiles, incarne la tentatrice sensuelle, perpétuée dans la peinture, la littérature et l’opéra. Rien de cela dans la gamine prépubère d’Alma Viva si ce n’est par identification à “l’âme vive” de sa grand-mère chérie.

Une voisine qui détestait l’aïeule décédée accusera l’enfant d’être devenue à son tour une “sorcière”. La sorcière, selon Noma Chollet, “véhicule l’idée qu’être femme peut signifier un pouvoir supplémentaire”. Celui que Salomé mettra finalement en œuvre sera salvateur.

Brouiller les frontières

Cristèle Alves Meira brouille les frontières, avec subtilité : celle entre la fiction et le documentaire, et celle entre naturalisme et surnaturel. Ce funambulisme cinématographique des plus envoûtants fait d’Alma Viva un objet rare, donc précieux, qui déjoue les attentes et les stéréotypes. Captivant, touchant, Alma Viva déploie aussi ce tragicomique qui s’invite parfois dans les funérailles, rire gêné mais protecteur.

De son particularisme personnel et géographique (le village du Trás-os-Montes d’où sa famille est originaire), la cinéaste tire un récit universel : l’expérience intime de la mort, les fantasmes qui l’accompagnent. “Où va-t-on quand on est mort” interroge Salomé. L’enfant doit gérer ses émotions et composer avec celles des adultes (guère plus rationnelles).

Film exigeant, sans concession, voire douloureux, peut-être, pour ceux qui ont vécu des deuils conflictuels, Alma Viva n’en est pas moins une œuvre ouverte à chacun, sur une expérience commune à tous : la mystique de l’héritage familial…

Alma Viva De et écrit par Cristèle Alves Meira Avec Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline Corado,… 1 h 28

étoiles Arts Libre cinéma ©LLB

Les fondations d’une œuvre

Alma Viva est le premier long métrage de Cristèle Alves Meira, mais il s’inscrit dans la continuité d’une filmographie déjà riche en courts métrages – pour la plupart révélés à la Semaine de la Critique cannoise.

Ceux-ci constituent les fondations de son film. Le premier court métrage de la cinéaste Sol Branco (2014) suivait sur une journée la fugue d’une petite fille franco-portugaise en vacances. Ce n’était pas encore Salomé (ni son interprète Lua Michel, la fille de la réalisatrice) mais, en quelque sorte, son esquisse. Dans un cimetière, la fillette avait une vision spectrale. Sa déambulation était déjà l’occasion d’explorer le décor de Trás-os-Montes.

Campo de Viboras (Champ de Vipères, 2016) partage aussi avec Alma Viva plusieurs thèmes : une femme franco-portugaise, avatar de la réalisatrice, qui affronte une mère possessive, se dispute sur des questions matérielles avec sa sœur, à l’étranger, sur fond de superstitions ancestrales – il y était déjà question de sorcières.

C’est en menant un casting sauvage pour Alma Viva que la cinéaste a rencontré Duarte Pina, qui joue un des oncles de Salomé. La réalisatrice a été fascinée par cet aveugle d’une cinquantaine d’années passionné par les livres et qui vit comme un moine dans la bibliothèque en braille qu’il s’est constituée.

Elle a souhaité lui consacrer un portrait. Duarte a accepté à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un documentaire stricto sensu. Invisível Herói (2019) est donc une courte fiction aux accents documentaires. Les plans sont écrits à l’avance mais donnent l’impression que tout est filmé sur le vif. La forme documentaire et personnelle de l’interview contribue à la confusion des genres alors que l’échappée de Duarte, qui se met en quête d’un ami, débouche sur l’imaginaire.

Enfin, Tchau-Tchau (Ciao ciao, 2020) est un autre projet singulier qui mène à Alma Viva et qui brouille la séparation entre fiction et documentaire. Durant le premier confinement, une petite fille, Lua (Lua Michel) converse avec son Papi, resté au Brésil. Il lui manque.

Une nuit, sa maman apprend la mort de Papi. La messe de funérailles est célébrée par Zoom – instant émouvant et tragicomique (le prêtre doit s’interrompre quand les cloches de l’église brouillent la communication, le petit frère de Lua appelle son grand-père…). La réalisatrice a mis en scène la mort de son père mais s’est inspirée de la mort d’une proche dans de telles circonstances.

Pure fiction, Tchau-Tchau n’en est pas moins tourné en plein confinement dans les conditions qu’il dépeint. Il constitue un témoignage émouvant sur cette parenthèse historique et, déjà, une réflexion intime sur le rituel des funérailles.