Cristèle Alves Meira : “Toute femme indépendante est un jour traitée de sorcière”

C’est peut-être un peu cliché, mais vos courts métrages et “Alma Viva” tournent autour de la question des territoires : le territoire de l’enfance, celui de l’imaginaire, mais aussi ceux de votre double identité culturelle, franco-portugaise. Observer la spiritualité, les superstitions de la région de votre famille au Portugal (Trás-os-Montes), est-ce une manière d’interroger le “qui suis-je” ?

Oui, évidemment. Avant de faire de la fiction, j’ai fait des documentaires au Cap-Vert et en Angola. Je questionnais déjà l’identité portugaise, mais en faisant un détour par les anciennes colonies. Ca permet d’aller creuser la question identitaire à partir du moment où on grandit avec deux cultures. C’est un long chemin, assez curieux car, avec Alma Viva, je suis reconnue maintenant comme une cinéaste portugaise alors que j’ai grandi en France. Je prends la place que mes parents n’ont pas prise. Alors qu’ils sont eux-mêmes Portugais, il y a une gêne quand ils retournent. Il y a une complexité dans les rapports sociaux que génère l’immigration. Quand on retournait au Portugal chaque année ou, même, encore aujourd’hui, mes parents sont considérés comme ceux qui ont quitté leur pays. Donc il y a une certaine honte, une culpabilité. En plus, ils sont un peu pointés du doigt parce qu’ils reviennent avec un pouvoir économique assez fort. Ils sont fiers, aussi, d’exhiber leur richesse. Comme on le voit dans le film avec l’autre oncle de Salomé. Et du côté français, les immigrés comme mes parents restent toujours les étrangers, malgré plus de quarante ans passés en France. Donc ils sont dans un rapport identitaire très trouble, qu’ils m’ont un peu transmis. Durant ma scolarité, je ne mettais pas forcément mon identité portugaise en avant. Les Portugais étaient enfermés dans des stéréotypes liés à cette première vague d’immigration : la femme de ménage, le père ouvrier… Les premières pièces de théâtre que j’ai mises en scène, ce sont des pièces de Jean Genet qui mettent en avant les marginaux ou la question identitaire, comme “Les Nègres”, où il est question de l’identité. Le cinéma est aussi une façon d’aller au-delà des apparences et de tous ces clichés que la société nous impose. Avec Alma Viva, je pose mon regard sur cette région de ma mère assez précaire, d’une ruralité profonde. Même au Portugal, on considère ces habitants montagnards comme des bouseux. Et donc ma mère n’est pas fière de ses origines et j’ai toujours ressenti ça. Le cinéma permet une certaine sublimation, mais dans le bon sens du terme en tout cas: de réhabiliter un endroit et la culture de l’immigration.

On sent effectivement ce désir de montrer toutes les spécificités de cet endroit. C’est presque de l’anthropologie par la fiction…

Il y a effectivement un ancrage anthropologique. Je choisis des acteurs non-professionnels et, pour la plupart, des gens qui vivent dans cette région, la côtoient et qui en ont les coutumes et les codes. Mais j’ai nourri cela d’autres sources. Pour la sorcellerie, par exemple, je suis allée aussi me documenter du côté français, par exemple Jeanne Favret-Saada qui a observé la sorcellerie dans le bocage. C’est presque même un conte où je vais chercher beaucoup de mon goût aussi pour la tragédie venant du théâtre. Il y a un peu d’Antigone. C’est peut-être souterrain, mais c’était en tout cas très prégnant. Salomé a besoin d’enterrer correctement sa grand-mère et cette grand-mère ne peut pas se détacher des vivants tant qu’on n’a pas effectué le rituel funéraire. C’est plus universel que simplement un ancrage dans des traditions locales. Même si la sorcellerie est effectivement très développée dans cette région, mais aussi du côté de mon père, qui vient du nord-est où il y a beaucoup d’histoires de guerres de voisinage, de litiges liés à la sorcellerie.

L’accusation de sorcellerie vise aussi les femmes libres...

C’est ce que dit l’oncle aveugle. Je suis un peu derrière ce personnage. Il dit que, tôt ou tard, toute femme indépendante est un jour traitée de sorcière. Et effectivement, dans le film, toutes les femmes, d’une certaine façon, sont des sorcières parce qu’elles s’émancipent de quelque chose. La grand-mère parce qu’elle a eu une relation interdite, parce qu’elle parle avec les morts, parce qu’elle exhibe sa sensualité. La petite Salomé parce qu’elle sort du cadre de la gentille petite fille. Sa tante Fatima, qui a un amour interdit et caché. Et puis, la mère de Salomé, Aïda, qui élève sa fille seule. La société juge et colle des stéréotypes sur une mère qui élève sa fille seule.

Tout en flirtant avec le cinéma fantastique, vous en déjouez les stéréotypes…

Je me suis beaucoup interrogée sur la manière de représenter la possession de cette petite fille. Il y a eu beaucoup de versions d’écriture où on n’était pas loin des films de Tourneur ou du "giallo italien". Puis, j’ai compris qu’il fallait me détacher et m’éloigner des codes du genre. Mon personnage est possédé par un démon qu’elle aime. C’était vraiment hors-sujet de vouloir rajouter des effets trop monstrueux. Il fallait rester proche de quelque chose de plus réaliste, voire naturaliste, pour que puisse émerger le surnaturel. C’est dans ce minimalisme que cette sensation de magie pouvait surgir. On recherchait avec le directeur de la photo Rui Poças et avec le directeur artistique Julien Michel une poésie de la spiritualité. Le film rejetait les effets spéciaux. Pareil avec la musique. On a enlevé les instruments au maximum. On a gardé des instruments ludiques, à hauteur d’enfant, des petites percussions, des petites timbales et l’harmonica qui a ramené l’aspect un peu plus western. Toutes les nappes un peu dramatisantes qu’on retrouve sur les films de genre, on les a enlevées. C’est, peut-être, le fait que le film soit hybride. Ça demande d’être très minimaliste, en tout cas dans les passages où l’on glisse d’un ton à l’autre.

Dans votre court métrage “Tchau-Tchau” vous avez mis en scène, sur un mode réaliste, la mort de votre père pendant le premier confinement. C’était déjà conté du point de vue de votre fille, Lua [qui joue Salomé dans “Alma Viva”)…

Le Covid m’a empêché d’aller tourner Alma Viva. J’en ai profité pour filmer ma fille, Lua Michel, que j’ai sous la main. C’était l’occasion d’aborder déjà la question du deuil. Elle avait vraiment ses conversations par vidéo avec mon père, son Papi qui, lui, était bloqué au Brésil. Je redoutais que cette situation se présente. Une amie proche a vécu un de ces enterrements empêchés, à distance. J’ai imaginé cette histoire, ce drame familial. Je ressentais une urgence à capter ce moment-là. C’était la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’on se retrouvait dans cette situation, avec un rituel funéraire empêché. Il fallait en témoigner. J’en ai parlé avec mon compagnon, Julien Michel, qui est directeur artistique sur mes films. Je craignais que ce soit mal interprété, qu’on pense que je suis opportuniste. Et je me suis dit : tant pis si les gens me jugent. Peu importe ce qu’on pense, j’ai vraiment besoin de faire ce film.

Vous brouillez la frontière entre fiction et réalité, comme dans votre court précédent “Invisível Herói”, faux portrait documentaire de Duarte Pina, qui joue l’oncle dans “Alma Viva”.

Alors ça, c’est peut-être à cet endroit précis, que j’aimerais creuser encore plus dans les projets à venir : la question du vrai, du faux et la frontière. Bon, c’est un grand classique. Plein d’autres réalisateurs se sont joués en tout cas de ces limites. Là aussi, le film est né du délai d’attente de production d'Alma Viva. J’avais mené un casting sauvage pour trouver l’oncle aveugle de Salomé. J’ai rencontré Duarte et j’ai décidé de faire ce court métrage avec lui pour le faire tourner. J’avais envie d’aller filmer aussi son quartier, à Lisbonne. Il m’avait demandé que ce ne soit pas un portrait documentaire. C’est un érudit qui vit vraiment au milieu de cette collection d’œuvres littéraires en braille. Nous avons imaginé cette fiction où il part à la rencontre d’un ami imaginaire. J’avais déjà utilisé ce dispositif documentaire dans certaines scènes de mon premier court métrage Sol Branco, où je recherche la petite fille qui a fugué. C’était ma petite cousine qui m’avait inspiré cette histoire. Le point commun entre mes quatre courts métrages et le long, c’est d’aller filmer des gens que je connais bien, les visages qui me sont familiers, donc souvent des gens de ma famille, des décors aussi, qui me sont très intimes, notamment ce village d’où est originaire ma mère.

Filmographie

2014 : Sol Branco, court métrage

2016 : Campo de Vibóras, court métrage

2019 : Invisível Herói, court métrage

2020 : Tchau-Tchau, court métrage