"Le secret des Perlims" : Il faut sauver la forêt enchantée

Leur rencontre a lieu dans une forêt épaisse et chatoyante, semblable à un immense tapis de plantes et de fleurs créant une vaste palette de couleurs à la manière d’une aquarelle : mauve, violet, parme, fuschia, mais aussi mille nuances de bleu, de vert et d’orange… Un vieux poste de radio renseigne les deux explorateurs sur des mouvements inquiétants enregistrés au pays des géants.

Une ode écologique et ésotérique

Le Brésilien Alê Abreu, créateur du film d’animation Le garçon et le monde, doublement primé en 2014 à Annecy, revient avec un univers enchanteur et une aventure pleine de mystères, sorte de voyage ésotérique et philosophique aux préoccupations écologiques. D’une grande richesse formelle, entre méditation et couleurs psychédéliques, le film remet en lumière l’incroyable richesse de la forêt amazonienne, non seulement sur le plan de la faune et des espèces rares, mais aussi comme lieu de vie et comme source de quête spirituelle.

Le propos écologique, nécessaire et joliment amené, est traité avec onirisme et ambition. On aime beaucoup la palette de matières et de couleurs utilisées, grâce à la technique des pochoirs qui crée un monde foisonnant et chaleureux où on déambule avec plaisir, et même émerveillement, à la suite des deux héros.

Les plus jeunes risquent de décrocher

Malheureusement, le film pâtit de dialogues trop envahissants qui finissent par nous perdre et souffre de l’entêtant suspense concernant l’arrivée potentielle des Perlims – terme dérivé du portugais Pirilampos signifiant papillons – qui pourraient aider Cléa et Bruó à sauver la forêt. Mais, à force de les espérer ou de les imaginer, les plus jeunes risquent de décrocher.

Ce magnifique tableau aurait gagné en force et en lisibilité s’il avait choisi de représenter davantage les dangers qu’il évoque. L’histoire oscille entre des conséquences qui restent floues, quand il s’agit d’envisager l’avenir de la forêt, et des menaces très concrètes lorsque le film évoque le climat de guerre en cours.

Si tout s’éclaire à la fin du film, le chemin est long avant que le spectateur ne reçoive les premiers indices pour dépasser la quête individuelle des agents secrets et la grande aventure en terre inconnue. Un peu trop long sans doute malgré sa beauté formelle.

★★ Le Secret des Perlims Ode écologique Scénario Alê Abreu Animation Viviane Guimaraes Avec les voix françaises de Leny De Luca, Emile Salamone Durée 1h16