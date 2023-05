“Ce n’est pas très à la mode de parler d’une jeune femme qui est fascinée par le père ou par la virilité”

Votre récit explore à la fois la relation père-fille et l’éveil adolescent. Quel était le thème que vous vouliez creuser le plus ?

J’aurais préféré pouvoir parler d’autre chose, mais on ne choisit pas forcément les sujets qui nous inspirent. Au début, je voulais faire un film plus choral sur une famille. Et puis, petit à petit, ça s’est resserré autour de la relation père-fille et l’éveil sensuel adolescent. Je n’aime pas écrire avec un sujet ou une thématique en tête, mais plutôt me laisser guider par les désirs de scènes de cinéma et de lieux.

C’est-à-dire ?

J’avais des rêves, j’avais des souvenirs. Le film n’est pas strictement autobiographique, mais il se base sur des souvenirs que j’avais du Costa Rica, que j’ai quitté à 19 ans. D’où le thème de l’adolescence. Petit à petit, le sujet de la violence est apparu.

Cette question de l’éveil sensuel adolescent, surtout lorsqu’on parle d’une jeune fille ou jeune femme, aujourd’hui, c’est devenu un sujet délicat à mettre en scène. Est-ce qu’on se met des limites ? Est-ce qu’on fait preuve d’autocensure ou “d’autopudeur” ?

La sexualité est venue assez tôt dans l’écriture. C’est aussi lié à cette période charnière de la vie. J’ai préféré écrire sans trop prendre de précautions. Après, évidemment, je me suis demandé comment mettre en scène. Ce que ça impliquait, éthiquement, de raconter cette histoire comme ça, une relation entre une jeune femme et un homme plus âgé. J’ai l’impression qu’il faut aussi pouvoir parler de personnages adolescents ou d’adolescentes qui sont complexes. Je voulais aussi montrer cette situation, être fidèle à la confusion avec laquelle on découvre le désir. Est-ce qu’il y a du consentement ? Est-ce que c’est un abus ? Tous ces mots que moi je n’avais pas quand j’étais adolescente pour me confronter au réel. J’ai voulu être fidèle à ça, à ce manque de mots et laisser au spectateur la liberté de trouver ses propres mots. Je n’utiliserais pas le mot consentement. Mais je n’utiliserais pas non plus le mot abus. Je n’utiliserais pas le mot liberté. Je ne sais pas très bien où elle se situe. Mais c’est une situation qui me semble tout à fait vraisemblable.

Tout le scénario est parti du personnage d'Eva, l'adolescente ?

Alors c’était la fille, évidemment. Et puis toute la famille. L’ami du père a pris de l’importance. Je mélange toujours les sujets. Dans mon premier court métrage, c’est une relation au père, mais, en même temps, il y a une ambiguïté, il y a un rapport au corps, il y a un rapport au désir, parce que je pense que tout se mélange dans la vie. Dans les situations les plus banales, on frôle quand même des choses graves tout le temps. J’ai développé comment la relation père-fille a une incidence sur le désir, la relation aux hommes. Il y a des dilemmes de loyauté qui sont très ordinaires, mais qui sont finalement comme des tragédies shakespeariennes au sein d’une famille. Une jeune femme doit rompre avec la mère ou trahir les femmes de sa maison pour pouvoir aimer le père. Ça semble un peu schématique, mais j’observe que, dans la vie, ça arrive.

C’est vrai que se pose cette question du détachement d'Eva à l'égard des femmes de sa famille pour aller vers son père qui ne semble pas être un modèle idéal…

Oui. Ce n’est sans doute pas très à la mode de parler d’une jeune femme qui est fascinée par le père ou par la virilité, par la violence. Effectivement, c’est délicat de parler de ça maintenant. Mais je pense aussi qu’il faut pouvoir aller au-delà de personnages féminins qui sont héroïques ou martyrs. Et pouvoir parler aussi de ces choses-là qui sont un petit peu plus compliquées et qui existent encore.

Dans le film, il y a cette phrase, très juste par rapport à certaines situations familiales : “La rage qui nous traverse ne nous appartient pas”. D’où vient-elle ?

Alors le poème existe, il existait avant. C’est un poème de mon père. Mon père et ma mère écrivent de la poésie. Les derniers vers du poème, je les ai ajoutés moi. Cette phrase, quelqu’un me l’a dite une fois. Je m’y suis accrochée. Le père a tout à coup cette lucidité quand il écrit ce poème sur lui. C’est quelque chose que j’ai constaté. J’ai grandi entourée d’artistes. Je trouvais ça très mystérieux, ces gens qui, dans la vie, pouvaient être parfaitement dysfonctionnels ou avancer comme ça sans rien comprendre de la vie. Mais, tout à coup, ils pouvaient pondre un texte, avoir une sorte de lucidité presque cruelle sur leur vie. L’art n’est pas censé être là pour nous servir, pour servir à quelque chose concrètement, mais plutôt pour savoir des choses sur la vie.

Cette notion revient souvent, en psychothérapie : ce qu’on hérite malgré nous de nos parents. Cela semble être au cœur de ce récit.

Oui, alors moi, je n’ai évidemment pas du tout pensé à ces choses-là de façon psychologique. Mais il y a cette phrase très freudienne je crois. Il y a des psys qui, en voyant le film, me disent ça. Mais je pense que moi, je voulais aussi parler de la terreur, de la répétition et de comment, à l’adolescence, on commence à se reconnaître aussi ou à reconnaître des choses de nos parents en soi. C’est quelque chose d’un peu effrayant. On peut aussi y voir l’histoire d’une adolescente qui essaie de sortir de cette logique de répétition. Je pense qu’elle aime son père et qu’elle adopte un peu de sa violence pour le comprendre ou l’aimer. Dans la loyauté vis-à-vis d’un parent, on peut faire le choix entre répéter pour aimer, légitimer ou pour essayer justement de ne pas le faire.

Lors d’un entretien précédent, vous avez mentionné comme référence le réalisateur japonais Ozu (1903-1963). Ce qui m’a surpris parce que, en dehors du thème de la famille, c’est un réalisateur au style plus policé, plus formaliste que le vôtre…

On n’est jamais le cinéaste qu’on aimerait être. J’aurais adoré être quelqu’un de plus délicat. J’aime la dentelle, mais je fais du Frankenstein. Ozu parle des relations père-fille de façon très délicate, vraiment très, très belle. Et il a peint des choses très profondes, abyssales, qui laissent un accès à la tristesse qui est très palpable. Moi, j’aime bien la brutalité des personnages. Ça gêne les gens parfois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et puis, je pense que c’est dans la contrariété, dans la frustration qu’on découvre sa voix. Je me suis découverte comme ça et j’ai décidé de l’accepter. Et je pense que c’est aussi parce que j’ai grandi dans un certain milieu. J’ai ma propre histoire, mais j’ai décidé d’arrêter de me battre contre ces choses-là. J’aime beaucoup le corps humain. J’aime beaucoup ce qui est prosaïque. J’aime les personnages qui se crashent contre le monde physiquement. C’est leur façon de se confronter à la vie, c’est de se cogner contre le monde. Un jour, peut-être, je serai plus délicate…