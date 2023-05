Deux feux follets perdus dans la nuit de Paris après l'attaque du Bataclan

Récit d’une vie de couple percutée de plein fouet par l'irruption de la violence et de l’horreur, la trame du film Un an, une nuit se dévoile par bribes et à-coups. On y suit le temps de l’isolement, comme sur une île, du déni du monde extérieur, le temps de la réinvention, le temps de l’impossible partage avec la famille de Ramon. Qui porte le couple et se relève, qui avance et prend soin de l’autre ? La narration sème le trouble et nous égare comme pour mieux coller au ressenti du jeune couple rescapé.

Témoignages de rescapés espagnols

Le producteur Ramon Campos était à Paris lors de l’attaque du Bataclan, une nuit qu’il n’a jamais oubliée même si elle n’a touché aucun des êtres qu’il aime. La sortie du livre de Ramon Gonzalez, l’un de ses compatriotes présents au Bataclan au moment de l’attentat, lui a donné l’idée de ce film, partagée avec le réalisateur Isaki Lacuesta.

Écrit d’après ce roman, porteur des témoignages de trois rescapés espagnols, le scénario rend hommage à la force de ceux qui se relèvent, sans oublier ceux qui n’y parviennent pas forcément.

Le travail sur la forme est saisissant avec des souvenirs qui surgissent de nulle part, spontanément, au hasard des phrases, des reflets ou des images. Comme la lumière jaune des véhicules dans Paris, se reflétant sur les couvertures de survie distribuées à la sortie de la salle de concert. Croisée à divers moments dans le récit, elle semble nous guider dans le dédale des souvenirs et des émotions qu’il charrie.

Adoptant tour à tour les points de vue de Ramón et de Céline, le film révèle leurs différences essentielles, leurs émotions éparpillées et leur difficulté à se retrouver. Une approche singulière et sincère qui évite la violence frontale, pour se concentrer sur les traumas et la vie d’après. Se faisant l’écho du ressenti fractionné des survivants, le long métrage souffrira sans doute de la comparaison avec le film Revoir Paris sur le même thème tragique.

"Un an, une nuit" / "Un ano, una noche" - Chronique d’une reconstruction - Réalisation et Scénario : Isaki Lacuesta, d’après le roman de Ramón Gonzalez - Avec Noémie Merlant, Nahuel Pérez, durée : 2h10.