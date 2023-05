Gina Gammell: “Le cœur profond des États-Unis bat dans War Pony”

Mais lorsque Riley décide de faire un film sur la vie de ses deux nouveaux amis, l’actrice (Le diable tout le temps, The Girlfriend Experience) et petite-fille d’Elvis Presley fait appel à son amie Gina Gammell pour établir un premier synopsis. Après avoir partagé de nombreuses anecdotes avec les deux autrices, le duo formé par Bill et Franklin devient lui-même coscénariste du film.

”Le film dans son ensemble est le résultat d’un long work-in-progress, détaille Gina Gammell. Nous avons écrit le scénario pendant notre long séjour sur place et pendant que nous cherchions, parmi les gens de la réserve, les comédiens amateurs pour porter notre récit.”

”Nous avons commencé à les faire travailler par petits groupes et à observer comment l’alchimie s’opérait entre eux. Au final, trois des quatre jeunes qu’on voit dans le film étaient déjà meilleurs amis, ce qui a beaucoup simplifié les choses. Nous avons adapté notre écriture à ce qu’ils vivaient. Nous voulions coller à leur personnalité et souligner les vrais enjeux pour chacun. Par exemple, il y avait une certaine maladresse chez Jojo qui a fini par déteindre sur le personnage de Bill. Jojo avait l’air plus jeune et plus doux que le personnage que nous avions imaginé au départ et donc nous avons cherché à ajuster les choses. Nous avons mené beaucoup d’improvisations.”

Un récit tissé au plus près de la réalité

Gina Gammell reconnaît qu’elle ne connaissait “absolument rien” de la culture amérindienne, ni de cette partie de l’Histoire des États-Unis avant. “Riley était un peu mieux informée que moi, mais j’ai grandi en Australie et finalement, je pense qu’il y a pas mal de liens entre la situation des populations autochtones en Australie et des Amérindiens aux États-Unis. Il y a malheureusement eu beaucoup d’abus, de comportements honteux et de dérives colonialistes sur les deux territoires. Grâce à cette rencontre avec Bill et Franklin, je suis bien mieux informée aujourd’hui et surtout beaucoup plus conscientisée mais, surtout, notre amitié profonde va bien au-delà de ce film et durera pour le reste de ma vie” souligne-t-elle.

Le risque est évidemment que les gens qui s’intéressent au film soient déjà conscients qu’il y a un vrai problème avec les réserves indiennes. “Mais, à travers la récente tournée de projections que nous avons faite, nous avons reçu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu’ils ignoraient tout de la gravité de cette situation.” Une situation qui n’est évidemment pas moins grave pour les jeunes filles. “Le hasard a voulu que nous rencontrions deux hommes de Pine Ridge, mais le récit n’aurait pas été moins corsé si cela avait été deux filles, précise Gina Gammell. Ils ont seulement partagé les expériences qu’ils avaient vécues.”

”Au départ, le film explorait seulement la vie de Bill, mais nous avons vite compris qu’il y avait beaucoup trop de choses à raconter. Et puis, il nous semblait important d’insister sur le passage à l’âge adulte, plein de revirements et de dangers.” En soulignant à quel point les décisions prises à l’adolescence influencent votre passage à l’âge adulte. “Mais aussi le fait que ces épreuves vous façonnent et font que vous partagez des points communs avec des personnes que vous ne connaissiez pas au départ.”

Pendant les cinq ans de travail, les deux complices ont mené en parallèle l’écriture, la recherche des lieux et des bonnes personnes. “Cela a pris aussi beaucoup de temps parce que le film a été difficile à financer”, souligne Gina Gammell.

Regarder la réalité droit dans les yeux

Le processus d'écriture a été très collaboratif. ”Riley écrit plus vite que moi, je suis plus perfectionniste et méticuleuse. Ce qu’elle écrit en deux heures, je vais le retravailler pendant quinze jours, plaisante-t-elle. Mais nous nous complétons bien. Sur le tournage, nous avons la même énergie. Nous sommes tout le temps ensemble. On parle aux acteurs chacune à notre tour mais, parfois, ils en ont vraiment plein les oreilles, plaisante-t-elle. Nous avons vraiment les mêmes goûts, la même vision, le même cerveau.”

Même s’il est enraciné dans la réalité et le vécu de Bill et Franklin, War Pony reste une fiction. “Nous allons peut-être faire un autre film dans le Sud Dakota mais je ne crois pas que nous ferons un autre film sur Pine Ridge. Nous voulons continuer à soutenir les acteurs que nous avons découverts et les aider à créer leurs propres histoires, mais je ne pense pas que nous pourrions dupliquer cette expérience dont la conception était tellement particulière.”

”Nous sommes toutes les deux curieuses et fascinées par la rugosité de ce pays, la résilience et la force d’esprit qu’ils ne sont pas parvenus à anéantir malgré toutes leurs tentatives. Ce sont des sujets que nous allons continuer à explorer parce qu’il est important d’en parler. Même si certains n’en sont pas conscients, le cœur profond des États-Unis bat dans ce film. Bill est aux prises avec le concept même du rêve américain et un système qui fonctionne mal ou plus. Nous allons continuer à explorer cette brisure dans les fondations du pays.”

Gina Gammell n’est pas étonnée que tant de films de la jeune génération de cinéastes américains abordent le thème du passage à l’âge adulte.

”Il y a une prise de conscience de l’impact de l’enfance sur la façon de construire sa vie d’adulte. C’est un thème très courant au cinéma parce que cela reflète notre monde et la façon dont notre société évolue. Peut-être qu’il y a juste davantage d’espace pour aborder ces sujets aujourd’hui. Rien de tout cela n’est neuf, même si les six dernières années ont remis en lumière de nombreuses difficultés et manquements constatés aux États-Unis. Aujourd’hui, nous ne nous mentons plus au sujet du racisme larvé, de la corruption et de l’injustice de ce pays. Cela permet de plonger dans les traumas de cette génération”, conclut la cinéaste.