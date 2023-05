"War Pony" (Caméra d'or à Cannes) : l'horizon fermé de la jeunesse amérindienne

Si Matho (Ladainian Crazy Thunder) navigue encore dans une certaine insouciance collégienne, il sait que la froide réalité n’épargne personne et peut cogner dur sans qu’on s’y attende. Tentant d’intéresser un père souvent absent, Matho fait bonne figure auprès des gars de sa bande, tout en essayant de s’imposer aux yeux des filles.

À travers les parcours parallèles et chaotiques de ces deux jeunes “hommes”, Gina Gammell et Riley Keough sondent les plaies toujours béantes de la société américaine, où l’image masculine est doublement mise à mal par l’évolution de la société et les ravages de la crise qui s’impose à tous.

Ce premier long métrage propose une immersion âpre et sombre dans le quotidien de la réserve amérindienne de Pine Ridge dans le Dakota. Le film retrace les chemins divergents empruntés par deux jeunes hommes – Bill et Matho, jeunes acteurs amateurs au jeu spontané et naturel – pour approcher le “rêve américain”. Un monde où les enfants doivent s’élever pratiquement seuls et assurer leur propre survie. Où l’ombre des trafics en tous genres plane sur tous, dès le plus jeune âge. Bill, tout content d’avoir trouvé un travail et de pouvoir en parallèle se lancer dans l’élevage de chiens, rêve déjà du statut qu’il pense pouvoir acquérir à travers son business naissant. Une quête de légitimité qui fait, bien sûr, penser au film de Chloé Zhao en 2015 : Les chansons que mes frères m’ont apprises.

Racisme, précarité et rêve américain

Petit à petit, les peuples autochtones se frayent une place au cœur de la cinématographie américaine. Les traumas du passé s’ajoutant au déclassement, à la stigmatisation et à la précarité que continue à subir cette population de laissés-pour-compte, loin du grand mirage du rêve américain. Résultat d’un long travail documentaire, le film aborde les problèmes de drogue, d’alcoolisme et de violence, malheureusement fréquents dans les réserves indiennes. Il se penche aussi sur ces nombreux ados, sans vraie perspective d’avenir, devenus parents trop jeunes.

Porté par une belle lumière et une photographie soignée, le récit est hanté par la figure récurrente du Bison, à la fois source de nourriture et de protection dans le monde indien, mais qui véhicule aussi l’image du grand-père. Celui dont on espère hériter de la sagesse.

Interrogeant autant la puissance de l’héritage amérindien que l’inégalité des chances dans la société américaine, War Pony a obtenu la Caméra d’or dans la section Un certain regard à Cannes et le prix du jury et de la révélation masculine au festival de Deauville, réceptacle de nombreux films sur le thème de l’incertain passage à l’âge adulte.

★★★ War Pony Chronique adolescente De Gina Gammell et Riley Keough Scénario Bill Reddy, Franklin Sioux Bob, Riley Keough et Gina Gammell Avec Jojo Bapteise Whiting, Ladainian Crazy Thunder, Jesse Schmockel, Wilma Cohoff Image David Gallego Durée 1h54