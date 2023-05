"Lou Reed’s Berlin" : la résurrection d’un album maudit devant la caméra de Julian Schnabel

1973 : Lou Reed a quitté le Velvet Underground, Andy Warhol, la Factory et ses frasques. Son album solo Transformer et le hit Walk on the Wild Side, produits par Bowie, l'ont propulsé. À Berlin, alors divisée, il signe son troisième album solo. En 49 minutes et dix titres, il narre l’histoire d'un couple de junkies, Caroline, une chanteuse, et Jim, son amant. Thèmes : la drogue, la violence conjugale, la prostitution, la maltraitance, le suicide. Le dernier titre résume l’ambiance : “Sad Song”. Attendez, ne partez pas…

L’album est un bide. “Sinistre, musicalement médiocre, une offense” selon la revue Rolling Stones (qui a révisé sa copie, depuis). Lou Reed en sort meurtri. Pendant des années, il élude ce désastre, en blackliste les titres en concert, se hérissant quand on aborde le sujet en interview. Attendez encore un peu…

2007. Lou Reed ressuscite Berlin sur scène. Cinq concerts sont programmés au Saint Ann’s Warehouse, le Bota de Brooklyn. Il en confie la mise en scène à son ami, le peintre et cinéaste Julian Schnabel (lequel prépare alors l’adaptation du Scaphandre et le Papillon). Prenez place.

Filmer un concert rock relève de l’exercice délicat. Il faut trouver l’équilibre entre la captation, parvenir à rendre l’énergie du live tout en apportant une dimension supplémentaire. Rare sont les réalisateurs qui y excellent.

Martin Scorsese a saisi The Last Waltz du Band en 1978. D.A. Pennebaker a greffé à l’exercice sa pratique de la caméra embarquée dans les coulisses de tournées charnières de Bob Dylan (Don’t Look Back, 1967), David Bowie (Ziggy Stardust, 1973) et Depeche Mode (101, 1989). Jonathan Demme a filmé les Talking Heads à leur acmé dans Stop Making Sense (1984)…

Pour ce Berlin rétrospectif, Julian Schnabel opte pour plusieurs caméras, braquées sur le chanteur-compositeur et sa troupe : 12 choristes emmenée par les choristes Sharon Jones et Antony - devenue Anohni depuis - et un orchestre de 30 musiciens, avec le guitariste Steve Hunter, présent sur l’original, le bassiste Jack Bruce, le batteur Aynsley Dunbar et l’arrangeur d’origine Bob Ezrin, en guise de chef d’orchestre.

En dehors d’inserts (dispensables) où Emmanuelle Seigner joue Caroline, cette simplicité et cette efficacité sont à l’aune des folksongs de Lou Reed. Malgré le sombre destin de l’album et des protagonistes, elles véhiculent l’apaisement d'un artiste de 65 ans, qui n'a plus rien à prouver, reconnu pour son influence majeure et la puissance de ses textes. Le malentendu de 1973 est derrière lui : Berlin est un monument.

Schnabel capte une énergie particulière, communicative, même assis devant un écran – avec le bonus de l’ubiquité du montage caméra qui nous emmène au plus près des musiciens, des choristes et du Lou. On saisit même quelques sourires sur son visage habituellement impassible. Lors du solo de guitare de Steve Hunter sur “How do you think it feels”, il s’exclame même “Oh My God, it’s gracious ! ” On ne saurait mieux résumer cette résurrection. Standing ovation...

Lou Reed’s Berlin. De Julian Schnabel. 1h25