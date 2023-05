”Umami” : service minimum contre finesse nippone

Depardieu apparaît plus vrai que nature en chef triplement étoilé, insatisfait et aigri, en rupture de ban et à la santé chancelante. Comme il ne peut plus boire depuis son quintuple pontage, il promène sa colère, enchaînant les injures et les grognements. Seule la perspective de retrouver le chef japonais Tetsuichi Morira (Kyozo Nagatsuka) qui l’avait battu lors d’un grand concours il y a 40 ans parvient à le motiver. Il aimerait percer le secret de son exceptionnel plat de ramen, porté par l’umami, mystérieuse cinquième saveur, somme de toutes les autres.

Si les parties japonaises du film révèlent des moments de réelle poésie suspendue, l’amateur reste un peu sur sa faim. La recette de ce retour aux sources et de cette quête des saveurs les plus fines aurait pu être plus savoureuse et pleine de découvertes, mais elle est souvent paresseuse et reste à la surface de la culture nippone, se contentant souvent d’aligner les évidences, sans réelle surprise. Il y avait pourtant un potentiel intéressant dans cette rencontre entre Orient et Occident sur fond de “guerre des chefs”. Mais Depardieu ne force jamais son talent et ne s’embarrasse d’aucune subtilité.

Souvent décrit comme la somme de toutes les saveurs – salé, sucré, acide et amer – l’umami, selon les connaisseurs, est à la fois plein et complexe, offrant une expérience d’une rare profondeur aux amateurs de mets fins et délicats. Une somme de qualités que ce film – plein de raccourcis – ne contient malheureusement pas suffisamment.

Nb: Accusé de violences sexistes et sexuelles par plusieurs femmes, l’acteur français a été écarté de la promotion du film, même si le tournage de ce dernier n’a fait l’objet d’aucune plainte.

Umami, film franco-japonais réalisé par Slony Sow (Parisiennes) avec Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Sandrine Bonnaire, Pierre Richard, Rod Paradot… Durée : 1h45