The Boogeyman : une adaptation de Stephen King par le duo de scénaristes de "A Quiet place"

La peur du monstre tapi dans le noir est l’une des plus communes de l’enfance. Elle pousse des millions de parents à travers le monde, à regarder en dessous du lit et à l’intérieur des placards pour prouver à leur rejeton que non, personne ne s’y est caché. Dans la famille Harper, cette peur est d’autant plus insidieuse qu’elle se nourrit du deuil, du mal-être, des doutes de chacun, mais aussi du manque d’écoute et des tensions au sein de la famille… Avec cette absence dont leur père, pourtant psychologue, refuse de parler.

Sawyer (Vivien Lyra Blair) est persuadée qu’un monstre se cache sous son lit.

The Boogeyman est adapté d’une nouvelle éponyme de Stephen King, datant de 1973, et publiée en 1978 au sein du recueil Danse macabre. Le film change le point de vue du récit puisqu’on y suit le Docteur Harper et sa famille, le thérapeute que Lester Billings, père désenfanté et passablement traumatisé, venait consulter dans le roman. Cette fois, c’est la famille Harper qui est en pleine tourmente, comme si le film s’inscrivait dans le prolongement et non en parallèle de l’écrit. Un choix posé par un trio de scénaristes aguerris : Mark Heyman (Black Swan), Scott Beck et Bryan Woods (A Quiet place).

Deux sœurs effrayées mais téméraires

Esprits hostiles, ombres effrayantes, entités étrangères, monstre vorace, obscurité insondable, bruits angoissants et menaces de mort : le réalisateur Rob Savage, remarqué pour son film Host, se joue de la lente gradation dans l’horreur qui s’empare des Harper. On sursaute au moindre bruit, on appréhende la moindre ombre avec Sadie et Sawyer. Les deux sœurs ne se laissent pas faire et cette résistance nous change des “pauvres petites choses fragiles” qui peuplent souvent les films d’horreur. Malgré sa peur, Sadie est déterminée à comprendre ce qui leur arrive. Sophie Thatcher, découverte dans la série Yellowjackets, livre une prestation très convaincante dans le rôle, même si l’absence récurrente de son père semble difficilement justifiable, sur un plan scénaristique.

Fantôme, ombres menaçantes et maisons habitées par des esprits vengeurs : plusieurs ressorts classiques de l’horreur se combinent dans ce récit effrayant qui ne sombre pas dans le gore. Le film crée d’impressionnantes ambiances visuelles et surtout sonores avec cet esprit qui s’empare des voix de vos proches pour semer le doute et la confusion.

Le bruit du monstre qui siffle et pousse d’horribles râles dans le noir… L’ado qui se rend seule dans la cave ou dans la maison du drame : autant de passages obligés des récits du genre. En révélant relativement rapidement la nature exacte de la créature horrifique, le film se transforme en quête héroïque pour deux sœurs et perd, en partie, sa capacité d’impressionner durablement son auditoire. Malgré une mise en situation de départ réellement impressionnante…

★★ Le Croque-mitaine / The Boogeyman (VO) Thriller horrifique De Rob Savage Scénario Mark Heyman, Scott Beck et Bryan Woods Avec Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, Chris Messina Durée 1h38